Агент Марадоны о переходе в брестское «Динамо»: Сделка может состояться 2 14.05.2018, 16:34

Аргентинец рассматривает варианты с продолжением карьеры в Беларуси.

Агент аргентинского футбольного тренера, в прошлом легендарного футболиста Диего Марадоны Матиас Морло подтвердил, что тот всерьез рассматривает вариант трудоустройство в брестском «Динамо», пишет «Еврорадио».

«Сегодня мы встречаемся с президентом клуба. Если нас устроят условия, сделка может состояться. Диего очень рад возглавить команду и готов отправиться в Беларусь», – сказал Морло.

Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова не стала комментировать слухи о переговорах с Диего Марадоной.