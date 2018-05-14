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Агент Марадоны о переходе в брестское «Динамо»: Сделка может состояться

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  • 14.05.2018, 16:34

Аргентинец рассматривает варианты с продолжением карьеры в Беларуси.

Агент аргентинского футбольного тренера, в прошлом легендарного футболиста Диего Марадоны Матиас Морло подтвердил, что тот всерьез рассматривает вариант трудоустройство в брестском «Динамо», пишет «Еврорадио».

«Сегодня мы встречаемся с президентом клуба. Если нас устроят условия, сделка может состояться. Диего очень рад возглавить команду и готов отправиться в Беларусь», – сказал Морло.

Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова не стала комментировать слухи о переговорах с Диего Марадоной.


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