Кто владеет роскошной недвижимостью под Минском? 14.05.2018, 16:49

Вопрос, который регулярно волнует белорусов.

Кто все эти люди, которые построили коттеджи? Откуда у них деньги? Tut.by проанализировал, кто они — владельцы современных домов и как они на эти дома заработали.

1. Богатые люди и владельцы бизнесов

Банкиры озвучивали: в 2010 году в Беларуси насчитывалось 10 тысяч долларовых миллионеров, в 2014-м — уже 20 тысяч. Позже цифр никто не называл, но обозначенные темпы роста понятны. Логично, что большинство миллионеров живут в домах. А поскольку у многих есть взрослые дети, не уехавшие жить и работать за границу, у детей тоже есть дома.

Часть владельцев бизнесов, еще не попавших в категорию миллионеров, тоже способны заработать на коттедж. На 1 апреля 2018 года в Минске и Минской области действовало 77,5 тысячи юридических лиц и 60 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Что такое 77,5 тысячи юрлиц? Это и маленькая пекарня, и компании, поставляющие оптом технику, стройматериалы, станки, продукты, одежду, обувь, автомобили, алкоголь. Это транспортные компании, строительные, фармацевтические, ритейл. И в каждой зарабатывает не только владелец, но и совладельцы, и наемные топ-менеджеры. Это десятки, а то и сотни тысяч человек.

По большей части предприниматели построились в Колодищах, Боровлянах, Лесковке, Дроздово.

2. Айтишники

Дом может позволить себе и большинство работников айти-сферы — а айтишников в Беларуси, по разным подсчетам, от 45 до 60 тысяч. Пример — деревня Сосновое. Там построились и менеджеры компаний, и «рядовые» программисты.

3. «Полугосударственный сектор»

По уровню зарплат за айтишниками идут работники «полугосударственного» сектора: воздушного транспорта, телекоммуникационной сферы. Достаточно зарабатывают менеджеры химических компаний и компаний, которые занимаются нефтью и газом. Пример коттеджного массива «газовщиков» — в Марьяливо.

Коттеджи и хозяева в лицах

В Беларуси не принято хвастаться домами. Как выглядит жилье владельцев и совладельцев сетей ювелирных магазинов? Или владельцев компаний, поставляющих в Беларусь фрукты? А владельцев медцентров и сетей медицинских лабораторий? Кто живет в Дроздах, знают все — но особняки уровня «дроздовских» и выше есть и вокруг Минского моря, и в Боровлянах, Лесковке, Дроздово, Тарасово, Валерьяново, на Птичи, Вяче, в Фаниполе, Дзержинске и т.д.

Белорусы со средним достатком тоже не особо охотно делятся информацией о своих коттеджах. В 90% случаев владельцы просят не называть их фамилий. При том, что могут подробно отчитаться за каждый рубль, вложенный в стройку или покупку. Например, участники проекта «Моя стройка» — инженер, супервайзер, программист, менеджер по продажам. Все в итоге достроят дома под Минском.

— Развелся, продали совместно нажитую квартиру в Минске, деньги разделили, вышло 80 тысяч на руки, — рассказывает Денис, владелец небольшой компании ритуальных услуг. — У бабушки есть дом в деревне у Минского моря. Бабушка живет у родителей сейчас, старую хату с участком мне подарила. За 80 тысяч поставил там коробку дома на 200 квадратных метров, по современному проекту. Сейчас деньги закончились, квартиру снимаю, внутренней отделкой занимаюсь потихоньку. Теперь этот дом с участком можно легко продать за 300 тысяч долларов. Как-то дом попал в обзор, и комментаторы писали потом, что такой «роскошный особняк только чинуша-коррупционер мог себе отгрохать», — улыбается Денис. — Так что буду жить в роскошном особняке, а не в минской «двушке».

— Получили участок как нуждающиеся, — рассказывает Станислав, владелец просторного дома в Смолевичах. — Кроме того, нам, как молодой семье, еще дали льготный кредит. Дом строили практически сами — спасибо родным и друзьям. Обошелся он в итоге дешевле двухкомнатной квартиры в Минске.

— Участок купили, порядка 10 тысяч долларов отдали за него пять лет назад, — рассказывает Александра, индивидуальный предприниматель. — Дом построили за два сезона — обошелся в 75 или 80 тысяч долларов, уже не помню точно. Для строительства продали «трешку» в Минске, которая досталась мне в наследство. Руководил стройкой муж, он предприниматель, занимается продажей сантехники, разбирается в строительстве и знает, на чем можно, а на чем нельзя экономить.

Еще три года ждали электричества, квартиру снимали. Подключение к коммуникациям, своя скважина, свой септик, взнос за газ, система отопления вытянули из семейного бюджета еще порядка 15 тысяч долларов. Забор, дорожки, ландшафтный дизайн — кажется, около 5 тысяч. Сейчас коттеджный поселок начал облагораживаться, и теперь тут похожие на наш дома стоят от 180 тысяч долларов. Конечно, такую сумму мы бы разово не потянули, чтобы купить готовое. Но стройка — это же растянутое во времени действие, можно зарабатывать и вкладывать в нее параллельно.

«Наши клиенты просто хотят жить за городом»

Мы опросили нескольких архитекторов и руководителей дизайнерских агентств на предмет того, кто их клиенты. Ответы оказались как под копирку: предприниматели, директорат, представители айти-компаний. Богатые выбирают большие и стильные дома, люди со средним достатком ориентированы на компактные, эстетичные, энергоэффективные.

— Сейчас все больше и больше людей желают перебраться за город, — рассказывает руководитель студии дизайна «ДиКинг» Алексей Перепелица. — Порой построить или приобрести загородный дом может быть лучшей альтернативой, скажем, двухуровневой квартире в Минске. Предпочтение в последнее время отдается компактным домам площадью 140−250 квадратных метров. Соответственно, нам и заказывают дизайн именно таких объектов. Сейчас основные заказчики — это ИТ-специалисты, причем как высшего, так и среднего звена; собственники средних фирм, не обязательно минских, руководители и начальники отделов крупных компаний.

Кстати, предпочтения белорусов сродни предпочтениям поляков: люди хотят дома в современном стиле, комбинацию современного и скандинавского. В последнее время становится все меньше классики, если заказывается классика, то вполне современная.

Если еще несколько лет назад частный дом был довольно доступным удовольствием, то сейчас рост рынка загородной недвижимости в значительной степени тормозится за счет небольшого предложения достойных земельных участков и, как следствие, значительного повышения стоимости имеющихся. Мы все неоднократно наблюдали за проходящими земельными аукционами. Дорогой участок делает более дорогим загородное жилье.

Однако есть компенсирующий момент: стоимость строительства стала более разумной. Кроме того, можно выбирать из загородных домов, построенных в кризисные годы. На мой взгляд, любой, кто может себе позволить просторную и комфортную квартиру в Минске, сможет позволить себе и свой дом мечты, — уверен Алексей Перепелица. — Я, кстати, из тех, кто ориентирован на строительство собственного дома. Как раз определяюсь с проектом.