Павел Можейко: Ничего, мы держимся 1 14.05.2018, 17:33

Решение судьи зависит от приказа сверху.

Суд Ленинского района Гродно оштрафовал журналиста Павла Можейко на 35 базовых величин (857 рублей), передает «Белсат».

Павел Можейко — известный гродненский журналист, на «Белсате» ведет историческую программу «Intermarium». 25 марта Можейко работал в прямом эфире телеканала, делал включение с празднования столетия Белорусской Народной Республики в Гродно. За работу без аккредитации на него составили протокол по ч.2 ст. 22.9 КоАП, а судья Дмитрий Бубенчик принял решение оштрафовать журналиста.

«Ясно одно: задача властей – придушить независимых журналистов в Гродно, нажать на них. Суды создают вид кипучей работы – в папке с материалами дела даже фигурирует мой выезд за границу в 2012 году … А на самом деле все зависит от приказа сверху, который получает судья. Но ничего, мы держимся», – комментирует Можейко.

По мнению Можейко, дела против журналистов «Белсата» – это политические репрессии, но «к этому надо быть готовыми». Обжаловать постановление суда он не планирует, так как это «трата сил и времени»

В прошлом году Павла Можейко также судили за стрим с Дня Воли, но тогда суд дал ему лишь 23 базовых штрафа.

По этой же статье – 22.9 – только в мае 2018 года белорусские власти успели осудить журналистов «Белсата» 9 раз. Всего же за текущий год, по данным Белорусского ассоциации журналистов, под административное преследование «белсатовцы» попадали 38 раз, а общая сумма штрафов составила 31997 рублей.