Соратник Пучдемона избран новым главой Каталонии 14.05.2018, 16:57

Хоаким Торра

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Новый глава женералитата был назначен спустя полгода после досрочных парламентских выборов.

Парламент Каталонии с минимальным перевесом избрал Хоакима Торру новым главой женералитата (правительства Каталонии). Голосование прошло днем 14 мая, кандидатуру Торры поддержали 66 депутатов, 65 выступили против, еще четверо воздержались от голосования, сообщает издание El Pais, пишет rbc.ru.

Торра был избран во втором туре, где требовалось простое преобладание голосов «за» над голосами «против». Первый тур прошел 12 мая, тогда политика также поддержали 66 депутатов, 65 выступили против.

Торра впервые стал депутатом парламента Каталонии после досрочных выборов 21 декабря 2017 года. Формально он не является членом какой-либо партии, но, будучи близким другом экс-главы женералитата Карлеса Пучдемона, шел на выборы по списку его движения «Вместе за Каталонию». Перед голосованием по своей кандидатуре 14 мая Торра прямо назвал Пучдемона «легитимным главой» женералитата и пообещал, в случае утверждения его президентом, продолжить строительство независимой республики.

Юрист по образованию и журналист по профессии, Торра известен в Каталонии как общественный деятель, входит в руководство ряда сепаратистских ассоциаций в сфере культуры и политики. С 2011 по 2017 год он занимал разные посты, связанные с продвижением науки и культуры, в мэрии Барселоны и правительстве Каталонии.

Новый глава женералитата был назначен спустя почти полгода после досрочных парламентских выборов в регионе. Предыдущий президент Пучдемон стал одним из организаторов референдума о независимости Каталонии, который прошел 1 октября. На нем 90% участников проголосовали за выход из состава Испании при явке лишь 43%.

Парламент Каталонии 27 октября все же проголосовал за провозглашение независимой республики, но в тот же день сенат Испании лишил регион автономии, распустил правительство и назначил досрочные выборы в региональный парламент. Обвиняемый в попытке мятежа и растрате бюджетных средств на проведение незаконного референдума Пучдемон бежал в Бельгию.

По итогам досрочного голосования 21 декабря блок партий, выступающих за независимость региона, получил минимальное большинство в 70 мандатов из 135. Но учитывая, что несколько избранных депутатов арестованы испанскими властями как мятежники, перевес сторонников независимости сократился еще сильнее.

Среди сепаратистских партий наибольшее число мест получило движение Пучдемона «Вместе за Каталонию». Первое время экс-президент, несмотря на уголовное преследования, пытался вновь выдвинуть свою кандидатуру, но Конституционный суд Испании запретил ему проходить утверждение в парламенте дистанционно, и тот 2 марта отказался выдвигаться.

Вместо себя он предложил однопартийца Жорди Турулла. Первый раунд голосования 22 марта Турулл провалил, а через день был задержан из-за возобновления действия ордера на арест как соучастника путча. Голосование по кандидатуре Турулла как первое после выборов голосование по утверждению нового президента запустило механизм обратного отсчета: если в течение двух месяцев, к 22 мая, глава правительства не будет утвержден, вновь объявляются досрочные выборы.

После полутора месяцев переговоров и попыток обжаловать решение суда 10 мая Пучдемон все же выдвинул Торру как кандидата от «Вместе за Каталонию» на пост главы женералитата.