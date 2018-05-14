Джаред Кушнер: В моем кабинете стоят фотографии предков из Беларуси 2 14.05.2018, 17:15

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Джаред Кушнер

Фото: EPA

Зять Дональда Трампа принял участие в открытии посольства США в Иерусалиме.

Cегодня в Иерусалиме прошло открытие посольство США в Израиле, сообщает "Настоящее Время".

На церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, дочь Трампа Иванка, а также ее муж Джаред Кушнер, который курирует в Администрации Трампа переговоры с ближневосточными странами.

Нетаньяху заявил, что три "невероятно благодарен" за то, что перенос посольства состоялся, а Джаред Кушнер рассказал о том, что у него в кабинете в Белом Доме стоят фотографии его еврейских предков, которые жили в Беларуси до Второй мировой войны и Холокоста.

Напомним, о переносе посольства Дональд Трамп объявил 6 декабря прошлого года во время визита в Израиль.