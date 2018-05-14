Назван лучший сериал года 14.05.2018, 17:23

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Он основан на реальных событиях.

В Великобритании прошла 71-я церемония вручения телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Жюри признало лучшим драматическим сериалом страны «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи, сообщается lenta.ru со ссылкой на сайт премии.

Телешоу Стивена Найта, премьера которого состоялась в 2013 году, рассказывает о группировке бандитов из Бирмингема, которая орудовала в Англии 1920-х годах. Сериал основан на реальных событиях. Его создатели выпустили уже четыре сезона, премьера пятой части запланирована на 2019 год.

В номинации «Лучший зарубежный сериал» победил «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в главной роли. Он основан на одноименном романе Маргарет Этвуд и рассказывает о судьбе женщины в антиутопичном тоталитарном государстве, появившемся на территории США в результате мирового кризиса.

«Лучшим актером британского сериала» признан Шон Бин, сыгравший католического священника в «Сломленном». Актрисой года стала Молли Уиндсор из сериала «Три девушки».