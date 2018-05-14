Израиль нанес удар по лагерю ХАМАСа в Джабалии 14.05.2018, 17:42

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Атаке предшествовал обстрел террористов с севера сектора Газа.

В Армии обороны Израиля опубликовали ближнего видео авиаудара по лагерю подготовки террористов в Джабалии, пишет mignews.com.

В пресс-службе ЦАХАЛа пояснили, что атаке предшествовал обстрел с севера сектора Газа, под который в этот же день попали израильские солдаты. Как отмечается, пострадавших среди военнослужащих нет.

Кроме того, перед этим трое террористов ХАМАСа под видом протестующих пытались прикрепить к забору безопасности взрывчатку. Израильские солдаты открыли по ним огонь. Согласно обнародованной информации, среди боевиков были убитые, однако сколько именно, не сообщается.