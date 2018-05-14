Рогозину предложили возглавить «Роскосмос» 6 14.05.2018, 18:11

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Дмитрий Рогозин

Фото: ТАСС

Путин дал Рогозину «шанс исправить ошибки».

Исполняющему обязанности вице-премьера Дмитрию Рогозину, который не войдет в состав нового правительства, предложили возглавить госкорпорацию «Роскосмос», сообщает (РБК со ссылкой на три источника.

По данным издания, в будущем «Роскосмос» будет реформирован в ракетно-космический холдинг, во главе которого останется Рогозин. «Президент дал ему шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК», — заявил источник в Минобороны.

Как писала в марте газета «Известия», ракетно-космический холдинг будет заниматься производством широкого спектра продукции от зенитных снарядов до спутников и космических кораблей. Помимо «Роскосмоса», в его состав войдут концерны «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также корпорация «Тактическое ракетное вооружение». По данным «Известий», идея создания холдинга принадлежала Рогозину.

Как сообщает РБК, вторым вариантом назначения для Рогозина рассматривалась должность помощника или советника президента.

Дмитрий Рогозин с 2011 года занимал должность вице-премьера, курирующего ВПК; среди прочего, он был главой наблюдательного совета «Роскосмоса». После инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок 7 мая правительство ушло в отставку. В списке вице-премьеров нового правительства Рогозина не оказалось.

В должности вице-премьера Рогозин курировал, в частности, все три запуска с космодрома «Восточный» в 2016-2018 годах. Из них только последний прошел штатно; первый запуск был отложен, а в ходе второго спутник «Метеор-М» был потерян. Премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя потерю спутника, отчитал чиновников, поторопившихся отчитаться об успешном запуске. Среди них был и Рогозин.