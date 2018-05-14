Умерла Ульяна Захаренко, мать похищенного экс-министра внутренних дел 15 14.05.2018, 18:22

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Ульяна Захаренко

На 95 году жизни умерла Ульяна Захаренко.

Об этом сообщила в своем Фейсбуке руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская.

Ульяна Захаренко — мать похищенного в Беларуси в 1999 году бывшего министра внутренних дел, одного из лидеров белорусской оппозиции Юрия Захаренко.

Все последние 19 лет Ульяна Захаренко добивалась расследования дела об исчезновении ее сына, в том числе в международных структурах. Так, в своем последнем обращении в Рабочую группу ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям мать исчезнувшего политика просила международный орган принять безотлагательные меры в связи со сложившейся ситуацией по нерасследованию Республикой Беларусь уголовных преступлений против человечества, связанных с насильственными и недобровольными исчезновениями Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

Генерал Юрий Захаренко бесследно исчез 7 мая 1999 года.

По официальной версии это случилось вечером в районе улицы Жуковского в Минске, когда он был похищен с применением насилия «неустановленными лицами» и увезен на легковом автомобиле в неизвестном направлении. По факту исчезновения экс-министра внутренних дел уголовное дело было возбуждено только 17 сентября 1999 года по признакам преступления, предусмотренного статьей 101 Уголовного кодекса. Свидетели похищения, которые были найдены не следственными органами, а общественной комиссией по поиску пропавшего генерала, утверждают, что Захаренко был насильственно увезен несколькими мужчинами.

За несколько лет до этого Захаренко был уволен со своей должности как не разделяющий точку зрения Лукашенко и его окружения. Генерал пользовался уважением в среде своих коллег, занимался созданием Союза офицеров. Поэтому его оппозиционная деятельность представляла особенную опасность для властей.

Многие в Беларуси и в мире считают, что его похитили по политическим причинам и, возможно, убили. Белорусские власти заявляют, что следствие еще не завершено и причины похищения Захаренко, как и его судьба, неизвестны.