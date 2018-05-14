Лев Марголин: Экономика любит свободу 2 14.05.2018, 18:32

В Беларуси нет ни рынка особого, ни специалистов классных, ни условий для экономики.

На вопросы корреспондента сайта ucpb.org про IT-отрасль и условия, необходимые для ее развития в Беларуси, отвечает экономист Лев Марголин.

– Проект «Беларусь- IT-страна» – это Нью-Васюки, потому что этот сектор занимает не такую большую долю нашей экономики.

– Так, а мы увеличим! Создадим такие условия, чтобы IT-шники всех соседних стран пришли к нам! Вот мы уже сделали налоги 9%...

– Ну, и что? Налоги в этом секторе – не самое главное. Главное – уровень образования, ситуация с высшей школой. Уровень образования падает. В то время, как остальные страны вкладывают в образование, мы – нет.

Мало того, что у нас денег и в принципе мало, ВВП низкий, так еще и очень большая часть этого ВВП централизуется и потом государством перераспределяется. А государство эффективно управлять деньгами не может. Для того, чтобы тот же IT-сектор развивался, надо поменять распределение этого ВВП, резко увеличить долю на среднее и высшее образование.

Кроме того, решать задачу нужно комплексно. Современная экономика – это не только IT-сектор, это современная промышленность, где 50-70 % – это новые продукты.

– А не можем мы сделать так: фиг с ней, с промышленностью, бросаем всех в IT-сектор. Новые современные компьютеры мы покупаем в США, а работают наши программисты и создают IT-продукт?

– Не можем. Должны быть огромные вложения в образование. Причем не только финансовые, но и организационные. Это надо не каким-то своим путем идти, а общим мировым курсом.

– А если переманить уже образованных специалистов? Из Украины, России, Литвы?

– Не получится. Единственное, почему наши IT-шники по-прежнему остаются работать в Беларуси, – потому что это единственный сектор, который позволяет зарабатывать в Беларуси столько же, сколько на западе, а тратить на жизнь и все остальное значительно меньше, чем в той же Европе.

– Так, а почему это украинцам не интересно?

– А у украинцев ситуация еще лучше – при той же зарплате они могут еще дешевле жить. Чем мы лучше Украины?

– А давайте – не знаю – швейцарских IT-шников переманим – вот где очень дорого надо платить за жизнь…

– А швейцарцы не захотят поменять свой швейцарский образ жизни на белорусский. Человек, живущий в свободном мире, не захочет променять его на Беларусь.

В IT-сфере, я думаю, мы достигли если не потолка, то очень близко к потолку, и сейчас начнутся проблемы.

– Почему вы так думаете?

– Мы уже пробовали недавно… Есть одна отрасль, которая, казалось бы, создана для Беларуси – это деревообработка. Лес – свой. Люди – свои. Специалисты есть неплохие, оборудование продается в мире, причем свободно. На продукцию спрос неограниченный. Но мы и это не смогли сделать.

– Почему?

– Потому что все развитие должно идти в комплексе. Потому что те, кто обладает патентами, наработками и ноу-хау, должны быть заинтересованы реализовывать их в Беларуси. Можно представить себе Илона Маска в Беларуси? Нет.

Сейчас информационные технологии имеют еще одну особенность – люди прекрасно знают о ситуации в стране. И если Россия еще может привлечь своими безбрежными рынками – какой-нибудь Siemens, которому и хочется, и колется: и отказаться от России жалко – огромный рынок, и работать как-то неудобно, со всех концов давят, говорят: «Что вы делаете?».

Или газ. Что, немцы не знают, что такое зависимость от России? Тем не менее, проталкивают этот Северный поток-2, потому что денежки какие-то светят…

В Беларуси этого нет: в Беларуси нет ни рынка особого, ни специалистов классных, ни условий для экономики. Ведь экономика любит свободу. А свободы нет, верховенства закона нет. Чтобы человек был уверен, что он пришел сюда – ладно, тут меньше налоги, больше налоги – в конце концов, это не первично, это вторично, потому что даже при налогах шведских в Швеции прекрасно работают многие фирмы, зарабатывают и никуда не хотят оттуда уходить. Потому что есть такое понятие как свобода. Свободы у нас нет.