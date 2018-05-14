Белорусы, попавшие в пенсионную ловушку, получают 103 рубля в месяц 1 14.05.2018, 19:11

Это произошло из-за увеличения минимального страхового стажа.

Понятие «пенсионная ловушка» появилось несколько лет назад, когда в Беларуси начал резко увеличиваться минимальный страховой стаж, который нужен, чтобы получить полную пенсию. В этот стаж входит только время, когда вы работали и платили взносы в Фонд соцзащиты. Если раньше за всю жизнь достаточно было проработать всего пять лет, то в этом году - 16,5 года. Каждый год минимальный страховой стаж будет повышаться на полгода, пока не достигнет 20 лет, пишет kp.by.

В результате многие белорусы, которые не смогли наработать страховой стаж (например, много лет ухаживали за родственником-инвалидом), оказались в пенсионной ловушке. По данным Минтруда и соцзащиты, на данный момент их 3,6 тысячи человек (0,14% от общей численности пенсионеров). Они получают социальную пенсию - 103 руб. 29 коп. в месяц.

Чтобы сгладить ситуацию, в июне прошлого года президент подписал указ «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». В нем сказано: военные и силовики смогут получать обычную пенсию, если отслужили 10 лет. А для тех, кто ухаживал за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или престарелым родственником, достаточно 10 лет страхового стажа. Но подвох есть. Для таких людей уменьшили страховой стаж, но зато увеличили общий трудовой до 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин (для остальных он составляет 20 и 25 лет соответственно). Поэтому новшества эксперты сочли недостаточными. Ведь получается, что, например, женщина начиная с 18 лет должна постоянно заниматься чем-нибудь общественно полезным (работой, учебой, декретным отпуском), потому что если в какой-то момент ей придется ухаживать за больными родителями, на счету будет каждый год.

Да и цифры подтверждают, что новшество не помогло. В сентябре прошлого года Минтруда сообщало, что в пенсионной ловушке оказались 3,7 тысячи человек. По сравнению с нынешней цифрой - на 100 человек больше.