США построят эсминец новой модификации 14.05.2018, 19:26

В 2024 году ВМС США должны вооружиться принципиально новым боевым кораблем.

Портал defensenews.com сообщил о том, что компания Huntington Ingalls приступила к постройке эсминца Jack H. Lucas (DDG-125).

Jack H. Lucas будет первым кораблём типа Arleigh Burke новейшей модификации Flight III. В американском военном ведомстве указывают, что эти корабли будут походить на предшественников лишь внешне, передает ghall.com.

Главным новшеством проекта Flight III стала установка новой радиолокационной системы Advanced Missile Defense Radar (AMDR) AN/SPY-6, которая заменит радар типа SPY-1. В Huntington Ingalls указывают, что новая модификация потребовала изменений в 45% деталей. Благодаря новому радару экипаж получит улучшенные возможности по обнаружению целей. Разработчики указывают, что AN/SPY-6 в 30 раз более чувствителен, чем AN/SPY-1. Кроме того, боевая система корабля сможет работать с истребителями F-35 в пассивном режиме, что позволит ему оставаться незамеченным для противника.

Новые эсминцы получат видоизменённую надстройку, а также усиленную энергетическую установку и некоторые изменения в конструкции корпуса, повышающие живучесть корабля. Кроме того, эсминцы Arleigh Burke проекта Flight III будут комплектоваться бóльшим количеством персонала.

Корабли типа Arleigh Burke являются единственными эсминцами ВМС США (не считая экспериментальных типа Zumwalt). Их водоизмещение составляет от 8200 т у модификаций Flight I и свыше 9600 т у Flight III. Длина корабля — более 150 м, ширина — 20 м. Корабли этого класса оснащены артиллерийскими и ракетными установками, зенитной артиллерией, а также минно-торпедным вооружением. Кроме того, каждый из эсминцев может нести один или два вертолёта (в зависимости от поколения, к которому принадлежит тот или иной корабль). Сейчас ВМС США имеют на вооружении 68 кораблей этого типа.