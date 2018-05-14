Японского художника освободят из белорусской колонии 4 14.05.2018, 20:15

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Даичи Йошида выйдет на свободу 22 мая.

Срок его наказания снижен до 1 года 9 месяцев лишения свободы. Даичи Йошида выйдет на свободу 22 мая.

Об этом «Радыё Свабода» сообщила семья заключенного.

Даичи Йошида - японский художник, который рисует в стиле манга. В 2016 году он был приглашен на фестиваль манго в Одессу. В Киеве приобрел в антикварном магазине различные части оружия до 1945 года выпуска, чтобы использовать их в качестве моделей для изображений.

15 августа 2016 года Даичи Йошида вылетел маршрутом из Киева в Токио с транзитными пересадками в аэропортах Минска и Абу-Даби. Он утверждает, что служба безопасности в аэропорту Киева проверила и сфотографировала все части оружия, которые находились в его зарегистрированном багаже, и допустила его на рейс. В Минске Даичи Йошида был задержан, а в апреле 2017-го и осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы за «незаконный провоз и перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия».

Даичи Йошида неоднократно пытался обжаловать приговор, настаивая на своей невиновности. 13 февраля 2018 года Верховный суд отказался пересматривать дело Даичи Йошида и назвал его приговор справедливым.

После этого семья Йошида дважды обращалась с письмом к Лукашенко.