В Сети появился фильм о революции в Армении 2 14.05.2018, 20:22

О том, как происходила революция в Армении, – в фильме «Последний день» Сусанны Баранжиевой.

23 апреля, после 11 дней массовых протестов, премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку – добивавшаяся его ухода оппозиция во главе с Николом Пашиняном победила, пишет «Радио Свобода».

«Никол Пашинян был прав. Я ошибся», – заявил Саргсян.

Спустя две недели, 8 мая, депутаты парламента избрали Пашиняна премьер-министром.

О том, как происходила революция в Армении, – в фильме «Последний день» Сусанны Баранжиевой.