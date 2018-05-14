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В Сети появился фильм о революции в Армении

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  • 14.05.2018, 20:22

О том, как происходила революция в Армении, – в фильме «Последний день» Сусанны Баранжиевой.

23 апреля, после 11 дней массовых протестов, премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку – добивавшаяся его ухода оппозиция во главе с Николом Пашиняном победила, пишет «Радио Свобода».

«Никол Пашинян был прав. Я ошибся», – заявил Саргсян.

Спустя две недели, 8 мая, депутаты парламента избрали Пашиняна премьер-министром.

О том, как происходила революция в Армении, – в фильме «Последний день» Сусанны Баранжиевой.


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