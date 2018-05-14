Костевич: В белорусских семьях должно быть не менее трех детей 13 14.05.2018, 20:28

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В Беларуси будет разрабатываться пакет мер по стимулированию рождаемости.

Пакет мер, направленный на стимулирование рождаемости, будет разрабатываться в Беларуси, сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает БелТА.

Ирина Костевич подчеркнула важность того, чтобы в республике как можно больше рождалось детей. «Это приоритет для страны. Сегодня мы обсуждаем современные вызовы, анализируем причины, которые привели к снижению рождаемости, и исходя из этого будет нарабатываться пакет мер, чтобы стимулировать рождаемость. Наша задача - чтобы в семьях было не менее трех детей», - сказала министр.

«Система постоянно совершенствуется. Так, в 2011 году в два раза увеличилось пособие в связи с рождением ребенка, и сегодня на первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, на второго и последующих детей - 14 БПМ. В 2013 году пересмотрены пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, на первого ребенка пособие составляет 35%, на второго и последующих - 40% от средней заработной платы. Беларусь одна из немногих стран, которые сохранили отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, понимая, как это важно для здоровья матери и ребенка», - рассказала Ирина Костевич.