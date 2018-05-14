За 2018 год количество коррупционных преступлений в Беларуси увеличилось вдвое 1 14.05.2018, 20:41

Наибольшее количество коррупционных преступлений зафиксировано в государственном управлении.

По данным Генеральной прокуратуры, за три первых месяца 2018 года в Беларуси признали коррупционными 696 преступлений.

Это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда коррупционными назвали 311 преступлений. К уголовной ответственности привлекли 264 должностных лица, передает «Радыё Свабода».

Сильный рост преступности обнаружили в следующих сферах:

- получение взятки - с 86 в прошлом году до 294 в этом году;

- хищение путем злоупотребления служебными полномочиями - с 119 до 153;

- злоупотребление властью или служебными полномочиями - с 61 до 78;

- дача взятки - с 17 до 132;

- превышение власти или служебных полномочий - с 22 до 26;

- бездействие должностных лиц - с 1 до 5.

Ущерб от коррупционных преступлений составил 7289000 рублей, из них компенсировали 2726188 рублей.

Топ-5 сфер с наибольшим количеством коррупционных преступлений:

- государственное управление - 92 в 2018 году, 76 в прошлом году;

- сельское хозяйство - 35 в 2018 году, 32 в прошлом году;

- промышленность - 80 в 2018 году, 31 в прошлом году;

- транспорт - 157 в 2018 году, 3 в прошлом году;

- здравоохранение - 78 в 2018 году, 9 в прошлом году.

Генпрокуратура отмечает вероятность коррупционных рисков при использовании бюджетных средств для государственных закупок и закупок за собственные средства, а также во время выполнения государственных программ.