Чехия намерена открыть почетное консульство в Иерусалиме 14.05.2018, 20:54

Почетное консульство Чехии в Иерусалиме откроют к концу мая.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении в конце мая открыть в Иерусалиме почетное консульство своей страны, передает liga.net.

Об этом Бабиш сообщил в своем письме к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, которое он опубликовал в Twitter.

«Поздравляем с 70-летием независимости Израиля! Удивительно видеть, как быстро его жители построили такое процветающее и демократическое общество. Я горжусь важной ролью Чехословакии при рождении Государства Израиль», - написал Бабиш в комментарии к письму.

В письме к Нетаньяху премьер Чехии сообщает, что намерен открыть почетное консульство Чехии в Иерусалиме к концу мая.

США официально открыли свое посольство в Иерусалиме, несмотря на критическую реакцию мирового сообщества и протесты палестинцев на границе сектора Газы с Израилем.