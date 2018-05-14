12 интересных фактов о паспортах, которые вы могли не знать 1 14.05.2018, 21:01

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Паспорт — весьма интересный документ.

Что вы можете сказать про свой паспорт? Ну, помимо того, что на фото вы опять вышли просто ужасно и непонятно, почему за его получение надо платить? Вероятно, не особо много. Между тем паспорт — весьма интересный документ. Delfi.ee публикует 12 фактов о нем, которые вы, вероятно, не знали.

Впервые паспорт был упомянут в Библии

В книге Неемии сказано про некое письмо, которое давало право свободного проезда через Иудею. Собственно, в сегодняшних паспортах про право проезда и оказание возможной помощи тоже говорится и редко какая страна не включает упоминание об этом в документ.

Первый настоящий паспорт был выдан в Англии

Случилось это в XV веке, а придумал выдавать документ король Генрих V. Первые паспорта были предназначены для использования за границей с целью идентификации личности. И сегодня в Великобритании паспорта выдаются именем королевы. Или короля.

Паспорт гражданина Германии — самый «мощный»

Немцы, только имея свой паспорт, могут свободно въезжать в 176 стран из 218 возможных. Далее идут Швеция, Дания, Финляндия, Италия, Испания, США и Великобритания.

Израильский паспорт — чемпион по числу стран, которые его не признают

Их целых 16 — Сирия, Судан, Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Алжир, Бангладеш, Бруней, Кувейт, Ливан, Малайзия, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ. Восемь из них — Иран, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Йемен и Ливия — запрещают въезд владельцам паспортов с израильской визой.

А граждане Армении не могут со своим паспортом въехать в Азербайджан. При этом гражданам Азербайджана для посещения Армении даже виза не нужна.

Обложки почти всех паспортов в мире тяготеют к одному из четырех цветов

А именно — к красному, зеленому, синему или черному. В ЕС почти все паспорта «примерно красные», тогда как в Америках доминирует синий и его производные. Турция недавно сменила обложку паспорта на бордовый — чтобы быть ближе к ЕС. Но вообще в большинстве мусульманских стран цвет обложки паспорта зеленый, поскольку этот цвет имеет особое значение для их религии. Лишь немногие страны выделяются яркими цветами. Например, швейцарский паспорт ярко-красный, а сингапурский — оранжево-красный.

В паспортах некоторых стран спрятаны скрытые «фишки»

Так, если на норвежский паспорт посветить ультрафиолетовым светом, то проступит изображение полярного сияния. А если сделать то же со страницами канадского паспорта — можно увидеть фейерверки. Если страницы финского паспорта быстро-быстро пропустить через пальцы (как анимированные книжечки), нарисованный на них лось оживет. Такой же эффект есть и у паспорта Словении.

Штампы, которые в паспорта ставят на границе, не обязаны быть скучными

Например, если приехать на Острова Пасхи, которые юридически принадлежат Чили, пограничники поставят в паспорт штамп в виде знаменитых статуй. Нигде больше в Чили такой штамп добыть не удастся. Такой же подарок ждет посетителей Мачу-Пикчу.

Некоторые страны принципиально не ставят штампы в паспорта

Например, в Ватикане заветный штамп нельзя поставить даже за деньги — его просто нет. А вот, например, в Андорре это можно устроить. Схожей политики придерживаются многие другие карликовые государства в Европе.

Изначально паспорта были без фотографий

А когда их, наконец, стали вклеивать в обязательном порядке, то можно было предоставить абсолютно любой снимок, даже семейный. Главное требование — чтобы было видно лицо. Например, сэр Конан Дойл, получая паспорт в 1915 году, представил фото, на котором был запечатлен он, его жена, и двое сыновей. И все они сидели в легкой повозке. Улыбаться сначала тоже можно было. На самом деле запрет на выражение эмоций в большинстве стран ЕС ввели всего каких-то 10-15 лет.

У глав государств специальные паспорта… или их нет вовсе

Например, королева Великобритании может свободно путешествовать куда хочет без паспорта (на других членов королевской семьи это не распространяется). Президенты разных стран и члены их семей, а также некоторые другие первые лица государства обычно получают специальные дипломатические паспорта. Они не только гарантируют свободный въезд в почти все страны мира, но и работают как VIP-пропуска в аэропортах. В некоторых странах, например, США, дипломатический паспорт президенту выдается пожизненно, и он продолжает действовать даже после оставления должности.

Некоторые страны торгуют паспортами

Например, Королевство Тонга было замечено в подобном — стать законным гражданином можно было всего за 32 тыс. долларов. В результате паспорт обесценился — ряд стран Юго-Восточной Азии перестали считать его документом, удостоверяющим личность.

Самый редкий паспорт имеет всего три человека в мире

Это паспорт Мальтийского ордена. Несмотря на то, что это всего лишь рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви и он не рассматривается как суверенное государство, его паспорт дозволяет безвизовый въезд в 32 страны мира, а сам орден представлен в ООН и в Совете Европы.