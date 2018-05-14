Лукашенко - Пашиняну: Вообще, вы молодцы. Мы рады за вас 15 14.05.2018, 21:20

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Фото: belta.by

Ранее диктатор пугал чиновников и «депутатов» армянскими протестами: мол, «по одному нас перебьют».

Александр Лукашенко 14 мая прилетел в Сочи на заседание Высшего Евразийского совета. Там он встретился с Владимиром Путиным, но еще до этого он встретился с новым главой правительства Армении Николом Пашиняном, пишет БелТА. Пашинян уже успел встретиться с Путиным.

«Я ждал этой встречи. Нам действительно стоит поговорить. Вряд ли мы концептуально успеем на короткой ноге обсудить все проблемы, которые в мире существуют, вокруг нас. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы», - отметил Лукашенко.

«Очень важно, чтобы вы от меня услышали то, что касается Беларуси и нашего отношения к братскому армянскому народу и вашему государству. Поэтому это очень важная встреча, - заявил белорусский диктатор. - Вообще, вы молодцы. Вы очень достойно и правильно вышли из этой ситуации, вы это сами уже почувствовали. Мы рады за вас».

Лукашенко поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра (в день, когда это произошло, он не поздравлял Пашиняна, но в то же время поздравлял с назначением на аналогичную должность Дмитрия Медведева) и заявил, что Армения может «рассчитывать на Беларусь, как и раньше».

Ранее Лукашенко пугал чиновников и «депутатов» армянскими протестами: мол, «по одному нас перебьют».

Тем временем Пашинян отметил, что беспокоится сближением Беларуси и Азербайджана.