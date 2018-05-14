Издеваются: В Рогачеве работникам не платят зарплату и отказываются увольнять 4 14.05.2018, 21:47

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Женщины обошли все возможные инстанции.

Более десяти сотрудников практически разорившейся местной торговой компании «Альтаир» находятся в состоянии крайнего отчаяния. Женщины обошли все возможные инстанции, и сейчас вынуждены обратиться за помощью к председателю Рогачёвского райисполкома Сергею Денисенко, пишет vrogacheve.ru.

Проблема состоит в том, что известное некогда в городе кафе «Мередиан» фактически не работает, однако, на бумагах оно оказывается существует по сегодняшний день! И там числятся люди! Правда обычные служащие там просто числятся, и зарплату не получают, но при этом им отказывают в увольнении, просто не отдают трудовые книжки. Остаётся только догадываться кому это выгодно, и кто получает финансовую выгоду от кафе-призрака.

Вернёмся к проблеме.

12 женщин вынуждены обратиться к главе района с просьбой дать им спокойно уйти из злополучного по факту несуществующего кафе. Остаётся надеяться, что им не придётся объявлять голодовку, и пешком идти в Администрацию президента с просьбой им отдать трудовые книжки и выплатить выходные пособия.

Однако, копать тут надо существенно глубже, ведь весь город знает, что «Меридиан» давно уже не работает, и даже для нас это стало шоком, что там оказывается числятся ещё сотрудники, да ещё в таком количестве! Что ж, ещё один повод для очередного журналистского расследования…