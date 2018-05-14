Названы имена организаторов выборов Путина, попавших под санкции 1 14.05.2018, 21:53

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Активы этих лиц в ЕС заморожены, также им запрещен въезд на территорию Евросоюза.

В Европейском Союзе назвали имена пяти организаторов выборов президента РФ в оккупированном Крыму, против которых ввели санкции. Соответствующая информация опубликована на сайте правовой информации Евросоюза, передает liga.net.

Под санкции попали:

"заместитель главы Избирательной комиссии Крыма" Инна Гузеева,

"секретарь Избирательной комиссии Крыма" Наталья Безрученко,

"глава избирательной комиссии Севастополя" Александр Петухов,

"заместитель главы избирательной комиссии Севастополя" Мирослав Погорелов,

"секретарь избирательной комиссии Севастополя" Анастасия Капранова.

Активы этих лиц в ЕС заморожены, также им запрещен въезд на территорию Евросоюза.