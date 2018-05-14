«Дождь»: Пашинян рассказал Путину, Назарбаеву и Лукашенко о мирном свержении власти 2 14.05.2018, 22:09

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Премьер-министр Армении встретился с правителями РФ, Казахстана и Беларуси.

Владимир Путин и Никол Пашинян все-таки встретились. Первые переговоры президента России с новым премьер-министром Армении состоялись в сочинском отеле «Radisson Blu Paradise», где проходит саммит Высшего Евразийского экономического совета.

Это первый зарубежный визит 42-летнего Пашиняна, который 8 мая возглавил правительство Армении после многодневных акций протеста.

Как передает телеканал «Дождь», Пашинян рассказал Путину, Назарбаеву и Лукашенко о мирном свержении власти.