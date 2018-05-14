Топ-10 предприятий Беларуси, работники которых рискуют остаться без части пенсии 14.05.2018, 22:17

В «десятке» расположилось воесемь предприятий Витебской области.

Фонд социальной защиты населения озвучил список организаций, за которыми числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. Больше всего предприятий-должников находится в Витебской области — 127, а меньше всего — в Гомельской области (7). Для сравнения: в Брестской области на начало апреля их было 18, а в Минской — 88. Не перечисленные своевременно нанимателем обязательные платежи в ФСЗН повлияют на размер начисленной работнику пенсии в сторону уменьшения ее суммы, отмечают в фонде.

К примеру, в Гомельской области на 1 апреля просроченная задолженность в ФСЗН — 1 миллион 930 тысяч рублей. При этом реальная просроченная задолженность — почти 360 тысяч рублей, остальная сумма — просроченная задолженность организаций, являющихся банкротами, а также находящихся в стадии ликвидации, пишет tut.by.

Напомним, работники этих предприятий рискуют оказаться в неприятной ситуации — столкнуться с проблемами в выплате трудовой пенсии: трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты при назначении пенсии засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Лидируют по просроченной задолженности в ФСЗН глубокские предприятия — сельскохозяйственное предприятие «Мерецкие» и «Глубокский комбикормовый завод». Суммы долга — почти 890 тысяч рублей и 867 тысяч рублей соответственно. На обоих предприятиях задолженность выросла, если сравнивать с данными на начало этого года.

Топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в ФСЗН Организация Регион Сумма задолженности на 1 октября 2017 года ОАО «Глубокская птицефабрика» Глубокский район 899531 ОАО «Глубокский комбикормовый завод» Глубокский район 866754 ОАО «Торгуны» Докшицкий район 607896 ОАО «Миорский райагросервис» Миорский район 516576 КСУП «Племптицезавод «Белорусский» Минский район 497554 УП «Константинов Двор» Глубокский район 491252 Филиал ПСХ ОАО «Слуцкий Агросервис» Слуцкий район 488479 ПУПКС «Миорский» Миорский район 460978 ОАО «Оршанский райагросервис» Оршанский район 443485 КУП «Докшицкий» Докшицкий район 440666

В топ-10 предприятий — должников в ФСЗН также находится еще одна глубокская сельхозорганизация — УП «Константинов Двор».

В целом в «десятке» неплательщиков расположилось 8 предприятий Витебской области.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.

«В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщала, что «в 2017 году достаточно остро стоял вопрос сбалансированности бюджета фонда (ФСЗН. — Прим. ред.)». Общая сумма поступлений фонда из всех источников составила в прошлом году 12,4 миллиарда рублей.

— К сожалению, для обеспечения своевременного финансирования всех расходов привлекались средства республиканского бюджета в виде межбюджетного трансферта в сумме 519 миллионов рублей. Также из республиканского бюджета были возмещены нестраховые расходы бюджета в сумме 718 миллионов рублей. Фонд активно работал с должниками. В результате задолженность по платежам в бюджет снизилась почти на 21 миллион рублей. Активно поработали Минская область, Минск, Брестская область. В Витебской области опять проблемы, задолженность выросла, — уточнила Ирина Костевич.