Топ-10 предприятий Беларуси, работники которых рискуют остаться без части пенсии
- 14.05.2018, 22:17
В «десятке» расположилось воесемь предприятий Витебской области.
Фонд социальной защиты населения озвучил список организаций, за которыми числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. Больше всего предприятий-должников находится в Витебской области — 127, а меньше всего — в Гомельской области (7). Для сравнения: в Брестской области на начало апреля их было 18, а в Минской — 88. Не перечисленные своевременно нанимателем обязательные платежи в ФСЗН повлияют на размер начисленной работнику пенсии в сторону уменьшения ее суммы, отмечают в фонде.
К примеру, в Гомельской области на 1 апреля просроченная задолженность в ФСЗН — 1 миллион 930 тысяч рублей. При этом реальная просроченная задолженность — почти 360 тысяч рублей, остальная сумма — просроченная задолженность организаций, являющихся банкротами, а также находящихся в стадии ликвидации, пишет tut.by.
Напомним, работники этих предприятий рискуют оказаться в неприятной ситуации — столкнуться с проблемами в выплате трудовой пенсии: трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты при назначении пенсии засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.
Лидируют по просроченной задолженности в ФСЗН глубокские предприятия — сельскохозяйственное предприятие «Мерецкие» и «Глубокский комбикормовый завод». Суммы долга — почти 890 тысяч рублей и 867 тысяч рублей соответственно. На обоих предприятиях задолженность выросла, если сравнивать с данными на начало этого года.
|Топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в ФСЗН
|Организация
|Регион
|Сумма задолженности на 1 октября 2017 года
|ОАО «Глубокская птицефабрика»
|Глубокский район
|899531
ОАО «Глубокский комбикормовый завод»
|Глубокский район
|866754
ОАО «Торгуны»
|Докшицкий район
|607896
|ОАО «Миорский райагросервис»
|Миорский район
516576
|КСУП «Племптицезавод «Белорусский»
|Минский район
|497554
|УП «Константинов Двор»
|Глубокский район
|491252
|Филиал ПСХ ОАО «Слуцкий Агросервис»
|Слуцкий район
|488479
|ПУПКС «Миорский»
|Миорский район
|460978
|ОАО «Оршанский райагросервис»
|Оршанский район
|443485
|КУП «Докшицкий»
|Докшицкий район
|440666
В топ-10 предприятий — должников в ФСЗН также находится еще одна глубокская сельхозорганизация — УП «Константинов Двор».
В целом в «десятке» неплательщиков расположилось 8 предприятий Витебской области.
Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.
«В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.
Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщала, что «в 2017 году достаточно остро стоял вопрос сбалансированности бюджета фонда (ФСЗН. — Прим. ред.)». Общая сумма поступлений фонда из всех источников составила в прошлом году 12,4 миллиарда рублей.
— К сожалению, для обеспечения своевременного финансирования всех расходов привлекались средства республиканского бюджета в виде межбюджетного трансферта в сумме 519 миллионов рублей. Также из республиканского бюджета были возмещены нестраховые расходы бюджета в сумме 718 миллионов рублей. Фонд активно работал с должниками. В результате задолженность по платежам в бюджет снизилась почти на 21 миллион рублей. Активно поработали Минская область, Минск, Брестская область. В Витебской области опять проблемы, задолженность выросла, — уточнила Ирина Костевич.