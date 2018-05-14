Белорусский футболист стал чемпионом Кипра 14.05.2018, 22:33

Денис Поляков

Денис Поляков рассказал о жизни на острове.

В конце прошлого года футболист сборной Беларуси Денис Поляков, отработав контракт с БАТЭ, принял приглашение кипрского клуба АПОЭЛ. В эти выходные Денис стал чемпионом Кипра. За пару недель до того рассказал Onliner.by о жизни на острове.

Крутой повод — из Минска приехали друзья (не мы). Поэтому Денис с женой Наташей в четверг вырвались из столицы в портовый ресторанчик Айя-Напы. Судя по всему, жизнь футболиста на Кипре строга и однообразна: за полгода жизни у Дениса к острову больше вопросов, чем ответов. Вроде везде уже побывал, но дальше стадиона не выходил из автобуса. А первый выходной так и вовсе случился через полтора месяца после переезда.

— Пока что пережили зиму — было холодно. На улице 8 градусов, дом без отопления. Кстати, тут условные 15 градусов кажутся намного холоднее, чем в Минске. Влажность, наверное, — говорит молодой человек.

— Вы вообще долго думали перед тем, как переехать сюда?

— Нет, легко согласился. АПОЭЛ звал еще прошлой зимой, но тогда БАТЭ не отпустил. В конце прошлого сезона контракт закончился и с Анатольевичем (Анатолий Капский, председатель правления БАТЭ. — Прим. Onliner.by), мы договорились: если будут предложения, я могу вести переговоры. Киприоты были очень конкретны. Подумал, что раз год следили за мной, то заинтересованы.

— Вы выиграли в деньгах?

— Да. Хотя цены здесь в два раз выше на все.

— Я, когда впервые приехала, стала переводить на рубли... Через месяц перестала, чтобы не расстраиваться. С другой стороны, здесь все такое небольшое, торговых центров нет, чтобы разбежаться. Те же Zara, Bershka... — говорит Наташа.

— Какие-то вы бренды перечисляете, простые для жены футболиста…

— Ну вот так, да. Хотя есть разные вещи, — улыбается девушка.

— Скучаете по родине?

— Вроде да. Но я в Минске была месяц — уже хочется сюда, в этот комфортный ритм. Минск уже слишком суетливым кажется. Вообще, мы волновались, конечно. Все-таки не было до этого таких переездов. И по дому скучаем, но рады возможности путешествовать и жить в новых местах.

— Я быстро привык, к машине (на Кипре левостороннее движение) в том числе. Первую неделю меня спортивный директор клуба возил, потом сам. До сих пор все получается, правда, один раз на парковке сел с пассажирской стороны — смотрю, руля нет, — вспоминает Денис. — Друзья приехали, все стало отлично и хорошо. Тут иные традиции. БАТЭ собирался после игры, а здесь разъезжаются по домам.

— С лимасольской белтусовкой не общаетесь? В IT не вкладываете лишние деньги?

— А есть варианты? — смеется Денис. — Мы съездим туда обязательно на выходной как-нибудь. Что касается денег, то пока нечего инвестировать. Пока все в семью, родителей, себя. И думать времени нет. Пока в футболе — не хочу отвлекаться.

— Недавно «Шахтер» приезжал на сборы. А я же из Солигорска — вот родители и передали через общих друзей зефир, мармелад, клюкву, бастурму Денису. Мясо здесь хорошее, но вяленого такого не видели. Сала кусочек прихватываем, когда летим. Надо же иногда устроить национальные вечера с вареной картошкой, — говорит Наташа.

— Как она тут, кстати?

— Денису кажется, что картошка и картошка. А по мне — разваливается слишком.

— Если станете чемпионами Кипра, то в квалификации Лиги чемпионов будет шанс сгонять домой за счет АПОЭЛ. Хотите?

— Нет, не очень. Не хочется соперничать с клубом, которому отдал столько лет, — говорит Денис.

— И я не хочу. У меня сердце разорвется. Слишком хорошие отношения были с БАТЭ и ребятами, — поддерживает его Наташа.