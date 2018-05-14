В Турции обвинили туристов из РФ в безобразном поведении и призвали отменить безвиз 18 14.05.2018, 22:42

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В Турции на заседании Совбеза обсуждался вопрос об отмене безвизового режима для россиян.

За данное решение активно выступал министр по вопросам туризма Нуман Куртулмуш.

Внимание на скандальное заявление турецкого министра о россиянах обратил в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает “Диалог.UA”.

Стоит отметить, что безвизовый режим для россиян действовал с 2005 года.

На заседании Совбеза Куртулмуш пожаловался, что за все эти 13 лет туристы из РФ “разрушали изнутри страну”.

“Россияне выпивают ежедневно больше алкоголя, чем турецкие граждане за десятилетие. Полотенца, фены, халаты, бра, и все что плохо лежит — массово воруют и увозят в Россию”, - пожаловался министр, уточнив, что из-за россиян расходы на восстановление туристической инфраструктуры давно превысили доходы.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже распорядился об отмене безвиза для россиян.