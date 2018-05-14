Тусовок на Зыбицкой больше не будет 2 14.05.2018, 23:00

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После 23.00 на Зыбицкой больше не будет громкой музыки, также могут убрать и уличных музыкантов.

После 23 часов на тусовочной Зыбицкой не будет громкой музыки на летних террасах кафе. Судя по всему, запрет может коснуться и ночных уличных музыкантов. Tut.by узнал подробности.

На днях в фейсбуке появилась информация, что на Зыбицкой запретили выступать уличным музыкантам после 23 часов. Причина в том, что музыка мешает спать семинаристам, которые живут рядом.

Почему громкой музыки больше не будет на террасах кафе

Первый замглавы администрации Центрального района Антон Краевский говорит, что в прошлую пятницу они встречались с представителями кафе и баров с Зыбицкой. В числе прочего обсуждали музыку на летних террасах.

— Разговаривали не про фоновую музыку, а про колонки, которые громко играют. Мы договорились со всеми представителями субъектов хозяйствования, что такого рода музыку они будут отключать после 23 часов. Останется только фоновая музыка, чтобы один объект не был громче другого.

Интересуемся, что послужило причиной такого решения и были ли жалобы на громкую музыку от семинаристов.

— Это было общее желание и субъектов хозяйствования, которые друг другу мешают, и наше пожелание, чтобы там был порядок. Ведь после часа ночи громкая музыка привлекает не совсем ресторанный контингент. Жалоб от семинаристов не было, но при обсуждении этого вопроса мы приняли во внимание, что там есть их общежитие.

Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Но еще один источник музыки на Зыбицкой — уличные музыканты с микрофонами и колонками. Правда, этот вопрос уже не попадает в компетенцию курирующего торговлю Антона Краевского. Это дело Мингорисполкома.

— Мы взяли паузу на неделю, чтобы проработать этот вопрос. Мы рекомендовали милиционерам, которые дежурят на территории Зыбицкой, уточнить у ночных уличных музыкантов, какие у них есть документы на осуществление деятельности в данном месте в данное время. Но пока обратной связи не было.

Один из совладельцев бара на Зыбицкой подтвердил, что встреча с чиновниками была взаимовыгодной. Он говорит, что уличные музыканты действительно создают проблему.

— [Вокруг уличных музыкантов] собирается в кругу по 50−100 человек. Некоторые из них пьют водку (которую всю ночь можно купить в ближайшем «Рублевском» на Немиге. — Прим.), запивают пивом и к пяти утра сходят с ума.

Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Но владельцы баров выступают не против самих уличных музыкантов, а против следствия их выступлений.

— Уличные музыканты — это нормальная мировая практика. Но наша молодежь и публика пока не готова ночью слушать музыку и вести себя нормально.

Поэтому сейчас владельцы баров будут заключать договор с милицией, которая будет контролировать обстановку на Зыбицкой, говорит собеседник. Но ОМОН там появился еще в пятницу.

— В прошлую пятницу не было уличных музыкантов и намного адекватнее все как-то выглядело.

Что может быть с уличными музыкантами

Рассмотрим сначала вопрос с уличными музыкантами исключительно с формальной точки зрения. Так, право легально выступать в Минске имеют только те, которые являются участниками фестиваля «Пешеходка». Они прошли предварительное прослушивание и получили сертификат. Таких людей — несколько сотен. Они могут играть в разных проходных точках Минска, в том числе в Верхнем городе. Время выступления музыкантов — до 22 часов.

Ночные же выступления на Зыбицкой и в окрестностях подпадают уже, скорее, под законодательство о массовых мероприятиях. Поэтому формально милиция имеет право пресекать их.

Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Теперь посмотрим на это дело уже не формально, а практически. Так, в последние годы число уличных музыкантов в Минске заметно выросло, и милиция их трогает значительно реже. И играют они не только не на определенных для «Пешеходки» точках. Уличные музыканты есть и возле «Бургер Кинга» на Немиге, и в переходе возле Нацбанка, и в других местах.

Таким образом, уличных музыкантов с Зыбицкой могут убрать.