Картину Модильяни продали за рекордные $157 миллионов 15.05.2018, 7:37

Аукционный дом Sotheby's отчитался о рекордной сделке за всю свою историю.

Картина «Лежащая обнаженная» (Nu couche (sur le cote gauche), 1917) кисти итальянского художника Амедео Модильяни (1884−1920) в понедельник продана за рекордные $ 157,2 млн на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s, устраивавший торги, посвященные импрессионизму и современному искусству.

«Шедевр Амедео Модильяни 1917 года «Лежащая обнаженная» продан за $ 157,2 млн — самую высокую аукционную цену в истории Sotheby’s», — отмечается в сообщении аукционного дома в Twitter. Имя покупателя не называется.

Оценочная стоимость лота составляла $ 150 млн, что также было самым высоким эстимейтом среди всех произведений искусства, когда-либо выставлявшихся на данном аукционе. Картина, достигающая по диагонали 147 см, входит в серию из 22 полотен, которые можно увидеть в крупнейших музеях мира, среди которых Метрополитен-музей и Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, британский Институт искусства Курто и Лонг-музей в Шанхае.

"Лежащая обнаженная", Амедео Модильяни. Фото: Sotheby’s

Реализованная картина была куплена ирландским миллиардером на аукционе в 2003 году за $ 26,9 млн. В 2015 году еще одно полотно с полулежащей обнаженной женщиной из этой же серии было продано за $ 170,4 млн.

Другими заметными лотами, реализованными в ходе торгов в Нью-Йорке, стали полотно испанского художника Пабло Пикассо (1881−1973) «Отдых» (Le Repos, 1932), проданное за $ 36,9 млн при оценочной стоимости $ 25−35 млн, и картина французского живописца Клода Моне (1840−1926) «Утро на Сене» (Matinee sur la Seine, 1896), ушедшая с молотка за $ 20,6 млн (при эстимейте $ 18−25 млн).