Валерий Карбалевич: Для Пашиняна встреча с Лукашенко не имела значения 15.05.2018, 7:47

Пресс-служба премьера Армении о ней даже не упомянула.

На сайте правителя Беларуси опубликован подробный отчет о встрече с Николом Пашиняном на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета.

Лукашенко признался, что ждал этой встречи.

— Вообще, вы молодцы. Вы очень достойно и правильно вышли из этой ситуации, вы это сами уже почувствовали. Мы рады за вас, — заявил диктатор премьер-министру Армении.

Интересная деталь: на сайте Пашиняна о встрече с Лукашенко не упоминается. Почему — в комментарии «Салідарнасці» объясняет политолог Валерий Карбалевич.

— Думаю, никаких серьезных вопросов там не обсуждалось. Из реплик Лукашенко следуют слова дипломатической вежливости дипломатической друг другу и больше ничего.

Как отмечает эксперт, для Лукашенко эта встреча было важна, потому что к Армении и к новому руководству приковано внимание.

— Для главы Беларуси была важна коммуникация с Пашиняном для того, чтобы в лучах всеобщего внимания тоже оказаться в центре событий. А для Пашиняна эта встреча была настолько рядовой, обычной и без особого содержания, что информировать свою публику об этом не было никакой необходимости. Вот простое объяснение — разное восприятие одного и того же события из разных столиц.

Валерий Карбалевич обратил внимание на то, что Лукашенко имел в виду, говоря о достойном и правильном выходе из ситуации, найденном армянскими властями.

— До своего восхождения на пост премьер-министра, Пашинян скептически относился к интеграционным объединениям на постсоветском пространстве под руководством России и был более ориентирован на Запад, а став премьером, он заявил, что Евразийский союз важен и выходить из него не будут. На этот момент Лукашенко обратил внимание. Речь в данном контексте шла не о «бархатной революции».