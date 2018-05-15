10 самых «живучих» б/у авто эконом-класса 15.05.2018, 7:59

Компактные автомобили пользуются огромной популярностью в мире.

Во-первых, из-за небольших размеров, во-вторых, из-за доступной цены, пишет autocentre.ua.

И несмотря на привлекательную стоимость, многие из таких машин отличаются хорошей надежностью. Эксперты немецкой организации TÜV выделили десятку лучших из них. Главный критерий оценки – коэффициент дефектов за 2-3, 4-5 и 6-7 лет эксплуатации.

10 место – Nissan Micra (2010-2017)

Цена за б/у в Германии: 1500-4500 евро

9 место – Kia Rio (2011-2017)

Цена за б/у в Германии: 2100-6000 евро

8 место – Ford Fiesta (2008 – 2017)

Цена за б/у в Германии: 300-4500 евро

7 место – Suzuki Swift (2010 – 2017)

Цена за б/у в Германии: 3000-5500 евро

6 место – VW Polo (2009 – 2017)

Цена за б/у в Германии: 1200-5900 евро

5 место – Mini (2006 – 2014)

Цена за б/у в Германии: 3400-5500 евро

4 место – Peugeot 208/207 (2012 – н.в.)

Цена за б/у в Германии: 2000-6900 евро

3 место – Toyota Yaris (2011 – н.в.)

Цена за б/у в Германии: 2900-5000 евро

2 место – Audi A1 (2010 – н.в.)

Цена за б/у в Германии: от 8000 евро

1 место – Mazda2 (2007-2014)

Цена за б/у в Германии: Цена за б/у в Германии: 2000-3000 евро