«Родить – дорогое удовольствие»: белорусы ответили Костевич 17 15.05.2018, 8:11

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Социальная политика властей завела страну в демографическую яму.

Только в трех районах Беларуси рождаемость превысила смертность по итогам первого квартала. За это время белорусов умерло почти на девять тысяч больше, чем родилось.

Естественная убыль населения в 2017 году составила почти 17 000 человек и стала самой большой за последние 6 лет. Исходя из статистики первого квартала текущего года, 2018 может ознаменоваться еще большими потерями для Беларуси, сообщает «Белсат».

«Ситуация со смертностью – это тоже очень большая проблема, потому что экология, условия жизни наших людей в нашей стране, к сожалению, не очень благоприятные. Например, есть некоторые регионы, например, Гомельский, где мужчины просто не доживают до пенсионного возраста, который также для них повысился», – говорит сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.

В тот же момент, по словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, перед властями стоит задача до 2020 удержать население Беларуси на уровне девяти с половиной миллионов человек. Если не сокращать смертность, надо повышать рождаемость. Одним из важных причин в этом государство считает социальную поддержку семей, в том числе материнский капитал.

«Исследования показывают, что эти деньги приближают возможность рождения так называемого «отложенного ребенка» – семья хотела, например, второго ребенка, но не решалась. Но они не заставят семью, которая хочет двоих детей, рожать троих, четверых и так далее», – объясняет Наталья Рябова из школы SYMPA.

Согласно статистике, немаловажной причиной ухудшения демографической ситуации в стране является миграция. И уезжает в основной массе молодое трудоспособное население, которое ищет лучших условий для личного развития.

«Молодежь, которая живет и хотела бы, наверное, жить в этой стране и рожать, не видит много возможностей и перспектив в этой стране ни для себя, ни для своих детей. Если бы у них были возможности организовать свой бизнес, устроиться на нормальную работу здесь, то конечно же, никто бы из них не уезжал», – говорит Ольга Ковалькова.

Но видят ли условия рожать и растить детей в нашей стране те, кто не уехал за границу?

Жители Минска:

«Условия, наверное, не очень хорошие. Чисто материально молодежь боится просто рисковать, потому что очень дорого ребенка теперь родить – это дорогое удовольствие».

«Старики умирают, а молодежь не хочет рожать – потому что жилищные условия, нехватка денег, квартплата очень дорогая – условия не позволяют».

Этого мнения придерживаются и эксперты: что того пособия по уходу за ребенком до трех лет, которое есть сейчас – 312 рублей на первого ребенка и 356 рублей на второго и остальных, недостаточно. Но важным есть и создание других условий для семей, чтобы дать им возможность улучшить свое материальное положение.

«Для того, чтобы улучшить рождаемость, нужно обеспечить лучшие условия для матерей с детьми. Потому что у нас мать с детьми находятся в какой-то ловушке. Потому что детей маленьких девать некуда, если нет возможности их оставить с бабушками, няню нанять нереально дорого, садов, куда принимают с маленького возраста, как в Европе, даже с нескольких месяцев, нет», – уверена Наталья Рябова.

Выходит, финансовая помощь невелика, да и той не хватает. Условия для семей также оставляют желать лучшего, как и экономическая ситуация в стране.