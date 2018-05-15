30 лет назад из Афганистана начали выводить советские войска 15.05.2018, 8:17

1,446

На ту войну было отправлено более 30 тысяч белорусов.

В 1978 году к власти в Афганистане пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), которая объявила Демократическую Республику Афганистан (ДРА). В стране начался хаос, а в сентябре 1979 года состоялся очередной государственный переворот. Афганистан возглавил Хафизулла Амин, пишет belsat.eu.

Советское КГБ сообщило властям, что Амин якобы является ставленником ЦРУ. Было решено поставить во главе Афганистана лояльного советскому руководству Бабрака Кармаля, который в это время находился в эмиграции в СССР.

12 декабря 1979 года советским Политбюро было принято решение о свержении Амина. Через две недели его убили сотрудники КГБ, а в Афганистан были введены советские войска.

В декабре 1987 года, когда Михаил Горбачев находился с официальным визитом в США, он заявил о выводе советских войск. Через год 14 апреля по итогам переговоров с американцами были подписаны Женевские соглашения по урегулированию афганского конфликта, а уже 15 мая начался вывод советских войск из Афганистана.

В войне принимало участие более 30 тысяч белорусов. 789 из них погибли, 12 числятся пропавшими без вести.

На данный момент страна является одной из беднейших в регионе и зависит от иностранной помощи. Сегодня в Афганистане продолжается военный конфликт, там действует более 20 террористических группировок. На территории страны находятся американские войска, которые пытаются бороться с террористами.

Чем живет современный Афганистан? Как выглядит страна после стольких лет военных действий. Все это можно увидеть на фотографиях местных жителей, военнослужащих и журналистов.