Барановичский экспедитор: Эта зарплата – не для семейных мужчин 5 15.05.2018, 8:43

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Как приходится устраиваться в жизни молодому белорусу после армии.

Экспедитор крупного сетевого магазина рассказал intex-press.by, сколько он зарабатывает «не напрягаясь» и какой зарплата может быть, если приложить усилия, почему редко покупает обновки и на что копит деньги:

«Экспедитором я работаю недавно – около полугода. Вернулся из армии, нужно было куда-то устраиваться. По образованию я плиточник-штукатур, но в строительную сферу совсем не тянуло. Искал работу довольно долго. Как-то, просматривая вакансии, наткнулся на объявление о наборе водителей. Я в автошколе еще до армии отучился, были категории В и С; когда отслужил, еще и Е открыл. Поэтому решил попробовать: подал заявку. Буквально через пару дней позвонили. Комиссия, два дня стажировки с другим экспедитором, который объяснил, что да как, и все – за руль.

График работы хороший – два дня через два по 12 часов. Я должен взять сумки, собранные комплектовщиками, загрузить в машину и развезти по адресам. Развожу различные вещи – вплоть до холодильника, если клиент пожелает. Фактически я одновременно работаю и водителем, и экспедитором, и грузчиком, и кассиром.

В целом, работа меня устраивает. Я особо не убиваюсь, хотя, конечно, бывают тяжелые дни – например, перед праздниками. Зарплата при этом довольно неплохая: минимум 500 рублей за месяц. Хочешь больше – работай больше. К примеру, за дальние рейсы оплата почти вдвое выше. Кто часто их берет, зарабатывает в месяц около 800 рублей. Но я переработку беру редко, нет пока необходимости.

Основная статья расходов – учеба

Я живу с родителями, поэтому деньги на квартиру и коммуналку тратить не нужно. На питание тоже особо не трачусь, разве что в столовой иногда обедаю, если лень из дома «ссобойку» собирать. На это уходит не больше 10 рублей в месяц.

Основная статья моих расходов – учеба. Я сейчас учусь в колледже на программиста, плачу за это около 700 рублей в год.

На работу езжу на отцовской машине. Ехать недалеко, поэтому и на топливо немного уходит – около 20 рублей в месяц.

Одежду себе я покупаю редко. Могу подолгу не обновлять гардероб и не заморачиваюсь. Не понимаю нынешнюю моду, эти зауженные джинсы с подворотами, в которых едва ли не каждый второй ходит. Мне по душе что-то вроде классики – строгий стиль, простой. Вещи чаще покупаю на рынке. Ищу, конечно, подешевле, но и на качество внимание обращаю. А если что-то сильно понравится, куплю, не глядя на цену.

Особых финансов мне не требуется и на развлечения. Сейчас часто с друзьями катаемся на велосипедах, иногда совершаем велосипедные вылазки за город, можем в кафешке посидеть. В кинотеатр я хожу несколько раз в месяц, но обычно выбираю дешевые ночные сеансы.

Вообще я довольно экономный человек, не делаю ненужных или необдуманных покупок. Но бывают моменты, когда чем-то «загораюсь» – тогда сразу иду покупать. К примеру, как-то захотел себе ноутбук для учебы. Тут же пошел к другу-дальнобойщику и попросил привезти из-за границы. Через месяц «ноут» был у меня. Недавно купил себе хороший велосипед за 600 рублей, телефон за 840.

На крупные покупки либо коплю деньги, либо одалживаю, если не хватает. Так было с покупкой велосипеда, например. К кредитам отношусь отрицательно – не брал и не хочу, максимум рассрочка, так хоть переплачивать не придется.

Есть деньги – отложу

Мои родители мне никогда ни в чем не отказывали. Поэтому сейчас и я придерживаюсь принципа: мои деньги – это и их деньги. Могу отдать всю зарплату, если посчитаю, что они нуждаются в ней больше.

Если у меня есть лишние деньги, стараюсь их отложить. Если нет – значит, нет, в сбережениях пока нет острой необходимости. Собираю на собственный автомобиль. Начал еще до армии, скопил уже порядка 600 долларов. Многие машины нравятся, особенно БМВ 7 серии в 38-м кузове. Но это больше мечта – для повседневной жизни, скорее, куплю что-то подешевле.

Сначала хочу заработать на машину, потом на квартиру или дом, а там можно и о семье подумать. Как и любому человеку, хочется стабильной обеспеченной жизни, чтобы можно было ни в чем себе особо не отказывать.

Задерживаться на этой работе не собираюсь

Не знаю, кто работу экспедитора рассматривает как постоянную. Особенно если у тебя есть семья. Для парней, готовых мотаться по стране, работа и заработок неплохой, но только не для семейных мужчин. 500 рублей, особенно если у тебя есть дети, – это, на мой взгляд, не заработок. Минимум 1000 рублей нужно зарабатывать.

Поэтому, возможно, еще до конца контракта я буду искать другие варианты. Может, в дальнобойщики подамся. Уверен, даже в Барановичах достойную работу можно найти. И меня удивляют люди, которые даже не пытаются ее искать, оправдывая собственное бездействие стереотипом о том, что работы нет».