КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери 3 15.05.2018, 8:59

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Экспертная группа из США подтвердила начало работ.

КНДР приступила к демонтажу сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери на северо-востоке страны в преддверии его закрытия. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте 38 North отчете базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса.

«Коммерческие спутниковые снимки от 7 мая показывают, что демонтаж испытательного полигона уже начался. В частности, было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов», — говорится в докладе. Также, по данным экспертов, КНДР частично демонтировала рельсы для вагонеток, которые вели от туннелей в места, где сваливался грунт.

Вместе с тем исследовательская группа отмечает, что «другие более значимые сооружения вокруг объекта пока остаются нетронутыми», а «входы в туннели также остаются открытыми». В 38 North полагают, что это связано с предстоящими мероприятиями по публичному закрытию Пхунгери, намеченными на конец мая. Они в том числе будут включать в себя подрывные работы с целью ликвидации туннелей.

Ранее 12 мая МИД КНДР объявил, что публичная церемония закрытия полигона Пхунгери пройдет в один из дней в период между 23 и 25 мая. Ведомство сообщило, что точная дата проведения церемонии будет зависеть от погодных условий. В МИД пояснили, что присутствовать на церемонии смогут журналисты из России, Великобритании, Китая, Республики Корея и США.

Договоренность о закрытии ядерного полигона и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 апреля.