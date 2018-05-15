Юрий Хащеватский: И с цифровой экономикой будет, как с хоккеем 17 15.05.2018, 9:09

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Высшим достижением считается не приличное место на ЧМ или Олимпиаде, а игра с «генералиссимусом».

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский, комментируя провальное выступление белорусской хоккейной сборной на ЧМ-2018, после которого белорусам пришлось покинуть элитный дивизион:

- По этому поводу я могу сказать: каков «хоккеист №1» – такая и сборная. А вообще Лукашенко – он ведь как царь Мидас, только наоборот: к чему ни прикоснется – все превращается в г..но.

И это не только хоккейная сборная. Помните, как он занимался модернизацией деревообработки? Точно могу сказать: то же самое произойдет и с «цифровой» экономикой.

Жаль только за одно: белорусская сборная отправилась в низшую лигу, а на самом-то деле в низшую лигу надо было отправить «хоккеиста №1». Ему – самое место в более низкой лиге. Это его надо отправить завхозом куда-нибудь в Шклов или бригадиром в один из совхозов.

Лично я считаю, и это не шутка, что из Лукашенко получился бы неплохой директор ЖКХ. Это он может: бегать, орать, требовать, чтобы было чисто и вовремя воду давали, чтобы канализация работала. А более сложными вещами ему противопоказано заниматься.

- Как говорил Остап Бендер – пора переквалифицироваться в управдомы?

- Совершенно верно – и это без иронии.

А если говорить уж совсем серьезно, в белорусском хоккее произошло абсолютное развращение людей, которые им занимаются.

Потому что высшим достижением считается не приличное место на ЧМ или Олимпиаде, а возможность поиграть в одной команде с «генералиссимусом». Потому что именно в этой команде, как мы знаем по судьбам некоторых хоккеистов, растет благосостояние, появляется элитная недвижимость и другие возможности.

Вот эти неспортивные мечты и толкают хоккеистов в «придворный театр» и «потешный полк» при Лукашенко – и губят их в итоге. Потому что уже не надо достигать профессиональных вершин: нужно только уметь вовремя лизнуть - и у тебя будет золотая клюшка и алмазная шайба.

Я не сравниваю белорусский хоккей с канадским, но со словацким его вполне можно было бы сравнить – по возможностям, по количеству вовлеченных в него людей. Величины сопоставимые – но в Беларуси ничего не получается. А почему? Потому что в белорусском хоккее давно смещены моральные акценты. Туда бросились руководить люди, для которых высшее счастье – это внимание Александра Григорьевича и его благожелательное к ним отношение. Вот они и бегают вокруг, занимаясь идеологией и всем, чем угодно – только не хоккеем.

Но самое важное в том, что хоккей просто находится на виду, провал в нем скрыть сложнее. А все то же самое происходит и в экономике, в «модернизации» промышленности – ситуация там идентичная!

Не может деревенский кучер (я сейчас цитирую Владимира Жириновского) заниматься «цифровой экономикой». Мало какие и з слов Владимира Вольфовича достойны внимания, но тут он был прав, сказав, что в 1994-м белорусы выбрали кучера. И теперь этот кучер сумел схватить в руки кнут и погоняет им наше общество, относясь к людям, как к крепостным.

Как в таких условиях может появиться классный хоккеист? Да никак. Хороший спортсмен – это человек, который уважает себя, свои умения, свою профессию, оттачивает свое мастерство днем и ночью.

Если в НХЛ хоккеист зарабатывает бешеные по нашим меркам деньги, то это справедливая оплата за его талант и титанический труд. А здесь – нет. У нас люди давно поняли, что для заработка нужен не талант, а длина языка.

С чем я их и поздравляю.

- Лукашенко, привыкший бурно реагировать на спортивные поражения, в этой ситуации почему-то молчит. Но вот хоккейный функционер Михаил Захаров сказал, что надо построить еще больше ледовых арен в стране. Как вы это прокомментируете?

Что ж, можно попробовать… Но здесь, как и в науке, все измеряется в точках экстремума – минимума и максимума. В максимуме, по мнению Захарова, всю Беларусь надо залить водой и превратить в каток, чтобы все гоняли с клюшками.

Но ничего из этого не выйдет. Потому что всех, кого выпустят на этот мега-каток, будут людьми с крепостным сознанием.

Сотни дворцов спорта не спасут белорусский хоккей. Это и сейчас не работает и не сработает никогда.

Мир давно изменился. В нем действуют, выигрывают, поднимаются наверх люди, которые прежде всего уважают самих себя. Невозможно в рабах воспитать чувство достоинства.

Поэтому всем талантливым хоккеистам, которые есть в Беларуси, я посоветую просто бежать из «крепостного театра» Лукашенко. Потому что в нем они научатся только кланяться начальству – и все.

А белорусским болельщикам я могу сказать: ребята, выходите на ближайшие митинги. Если вы хотите, чтобы в хоккее было что-то иначе, надо, как говорил Жванецкий, не «в консерватории что-то менять» - надо что-то менять на Карла Маркса, 38. Вытряхнуть кое-кого из резиденции. Дело не в ледовых дворцах, а в дворцах-резиденциях, которые построил себе Лукашенко.

Дело в тех хоккейных матчах, на которые белорусы приводят своих детей, а те видят едва движущегося на коньках «генералиссимуса», перед которым расступаются заслуженные в прошлом мастера, которому на клюшку подбрасывают в шайбу, от которого вратари убегают в другие углы ворот…

В таком хоккее – нам действительно нет равных. Но нужен ли нам такой хоккей? Как и сам «хоккеист №1».