Видеофакт: В Нью-Йорке «банкиры» вышли на марш против биткоина 3 15.05.2018, 9:10

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Необычная акция была организована сторонниками криптовалюты.

В то время как отель Hilton Midtown готовился в понедельник, 14 мая, к приему гостей масштабной блокчейн-конференции Consensus 2018, на прилегающих к нему улицам прошла необычная акция – банкиры протестовали против биткоина, сообщает forklog.com.

Непосвященному в суть происходящего прохожему могло показаться, что все в порядке вещей: различного вида пикеты, протесты и демонстрации в Нью-Йорке – событие не менее обычное, чем поход в магазин за продуктами.

В действительности же эта протестная акция была организована сторонниками биткоина, которые тем самым хотели показать, что наш мир ждет уже в недалеком будущем, когда прорывные технологии, в основе которых будет лежать технология блокчейн, сделают ненужным существование традиционных финансовых институтов и, как это ни печально, оставят без работы сотни тысяч, если не миллионы людей, занятых в банковской индустрии.

Движение даже запустило собственный сайт bankersagainstbitcoin.org, где говорится, что эта протестная акция, конечно же, была шуткой, однако, как подчеркивают организаторы движения, очень скоро это станет действительностью, в первую очередь «для тех индустрий и компаний, которые не понимают, что времена изменились».

«Традиционные индустрии, которые десятилетиями не сталкивались с какими-либо вызовами, скоро увидят, как их монополии ускользают. Время, когда было возможно злоупотреблять потребителями из-за отсутствия конкуренции, осталось в прошлом. Самый большой конкурент, с которым банки когда-либо могли столкнуться, уже здесь. И не компания или организация – это децентрализованная технология», — говорится на сайте движения.

Среди прочих, к движению присоединился CEO майнинговой компании Genesis Mining Марко Штренг, который также убежден, что бизнес-модели, включающие в себя ненужных посредников, скоро станут достоянием истории.

«Скоро уже будет невозможно взимать с самых бедных людей в мире непомерные комиссии, когда они просто хотят отправить деньги для поддержки своих семей», — сказал Марко Штренг.

На сайте также говорится, что главной целью движения является стремление посредством креативных общественных кампаний рассказать более широкой публике, что такое биткоин и технология блокчейн.

Среди плакатов, которые можно было увидеть сегодня, содержались, например, призывы «Освободить Джейми Даймона», «Мы думали, что это был пузырь», «Наша бизнес-модель разрушена», «19% за денежный перевод в Мексику – это справедливо!» и «Верните нам нашу расчетную индустрию!»