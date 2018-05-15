«Молчать я не буду»: как оршанец провел акцию в центре города 4 15.05.2018, 9:37

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Кем был смелый протестующий с табличкой «По 500 тут нет»?

Возле памятника Ленина в центре Орши утром 14 мая прошел одиночный пикет «По 500 тут нет», сообщает сайт ПЦ «Весна».

Заранее об этой акции ничего не сообщалось. Да и кто стал ее единственным участником также не известно. Фотографии на адрес сайта orsha.eu прислали прохожие, сотрудники интернет-издания смогли увидеть только момент задержания участника.

Всего парень смог простоять возле памятника Ленину около 15 минут с 10 часов утра в понедельник. Он установил на памятник самодельную табличку «По 500 тут нет» и просто стоял рядом, читая книгу. Понятно, что надпись на табличке касается обещанных уже давно средних зарплат по 500 долларов.

Вечером, 14 мая, на форуме портала orsha.eu появился пост анонимного участника пикета:

«А что дальше могло быть - отвезли меня в РОВД, около 7 часов там сидел и читал книги, пока меня опрашивали и составляли протоколы, а под 6 вечера отвезли в суд и выдали 490 рублей штрафа. Молчать я не буду, когда вместо того, что бы спокойно заниматься своими делами, я должен или работать за маленькую зарплату, налоги с которой пойдут в никуда, или пытаться выжить как-то по-другому».

Вероятно, юношу, известного по социальным сетям как Роман Люминец, обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 КоАП РБ.