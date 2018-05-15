«Советская Белоруссия»: Разруха на льду в Копенгагене лишь следствие разброда и шатаний в головах руководства 4 15.05.2018, 9:47

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Слишком много высокопарных слов и слишком мало реальных действий.

Корреспондент газеты "Советская Белоруссия" Алексей Карпук разбирает причины провала сборной Беларуси на чемпионате мира в Дании и, в частности, очерчивает вину федерации в случившемся, пишет Прессбол.

- Разруха на льду в Копенгагене лишь следствие разброда и шатаний в головах руководства. Слишком много высокопарных слов и слишком мало реальных действий. Федерация если и не может повлиять на кадровую политику клубов (и прежде всего минского "Динамо"), то точно в ответе за состав национальной сборной, отправляющийся на главный турнир сезона. И в связи с этим вопросы так и стреляют в упор. Почему не отстояли Бэйлена, почему не уговорили повременить с лечением Костицыных? Почему не оказалось в сборной Стасенко? И вообще, почему продолжили слепо доверять Льюису, хотя еще после прошлогоднего чемпионата мира у всех было желание с ним расстаться? Тогда же, напомним, Минск получил право проведения чемпионата мира-2021, а прежнее руководство федерации получило отставку.

Прошел год.

И сегодня главный тренер "Лиды" Дмитрий Дудик, который, конечно же, посвящен в разного рода закулисье, говорит без стеснения: "Руководство ФХБ хотело расстаться с канадским специалистом еще в прошлом году. Однако контракт с канадцем был составлен очень хитро и предусматривал большую неустойку в случае досрочного расторжения. К тому же в контракте были четко прописаны все обязанности Льюиса, и когда федерация захотела больше задействовать Дэйва, тот указал на отсутствие соответствующего пункта в договоре", — пишет Карпук в газете "Советская Белоруссия".