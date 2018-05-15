Польша ушла далеко вперед, пока нас водят по болотам 12 Владимир Шанцев

15.05.2018, 10:18

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Стране Лукашенко не нужен.

4 дня группа общественных активистов из Могилева была участником встреч, посвященных опыту европейской региональной интеграции, которые проходили в ряде сельских гмин Свентокшиского и Лодзинского воеводства. Во встречах принимали участие также представители Молдовы, Румынии и Словении.

Успехи просто поразительны. Село в Польше активно развивается. 28 лет не прошли напрасно. И, что самое удивительное, без указаний, разносов и селекторных совещаний Лукашенко.

Рынок сам формирует баланс спроса и предложения. Вмешательство государства сведено к минимуму. Крестьяне Польши освобождены от бухгалтерского учета, не ведут статотчетов и отчетов о прибылях и убытках. Польские фермеры платят единый налог на землю, и никаких других налогов, в том числе и на прибыль, для них не существует. Кроме того, для них действуют программы поддержки, как на национальном уровне, так и со стороны ЕС.

Ни разу мы не видели тех, кто обрабатывает свой участок в позе буквой «зю». Потому что на селе нужно заниматься делом. Хозяйства специализированы на высокомеханизированном производстве определенной продукции, а то, чего не хватает, покупают на заработанные деньги.

Конечно, поражают дороги. Мы очень много поездили по регионам и ни разу не увидели грунтовых дорог. Через все поля проложен асфальт. И что самое невероятное для беларусов, это то, что государство не выбивало денег на асфальт у фермеров добровольно-принудительным и иными способами, а само добросовестно построило эти дороги! Отсюда очень высокая культура земледелия и садоводства. И села, и отдельные дома выглядят вполне по-городскому. Крестьяне в Польше живут зажиточно.

Посетили несколько сельскохозяйственных предприятий. Нам понятно, почему продукты питания в Польше высокого качества и востребованы.

Приятно удивили региональные руководители. Это нормальные, совершенно не чванливые люди, такие же как и все, они не ходят с надутыми щеками, просты в общении. Посмотришь на группу людей – и не догадаешься, кто из них глава региона, потому как смотрят друг на друга и разговаривают безо всякого подобострастия.

Весьма примечательный момент. Специалисты Польши в беседах с нами отмечали тот факт, что в начале 90-х годов у Беларуси были лучшие стартовые возможности, чем даже у Польши, но наша страна не сумела этим воспользоваться. Появился местный Ивана Сусанина и повел нас в противоположном направлении. Результат – 25 лет безвозвратно потеряны. И многочисленные ледовые дворцы, как памятники, еще долго будут напоминать нам об эпохе безвременья….

Выступавшие на встречах особо подчеркивали, что успех Польши – это прежде всего успех реформ местного самоуправления. Передача органам местного самоуправления больших полномочий, независимость от центра увеличили эффективность управления. Потому что местные проблемы лучше знакомы самим жителям регионов, а не столичной власти, и все вопросы поэтому решаются гораздо быстрее и лучше.

К сожалению, наша страна с 1994 года перешла на понты и уродливую форму управления, которая называется вертикаль власти. И этой своей властью и понтами власть упивается в полной мере. А люди от этого лучше жить не стали. И все из-за Ивана Сусанин.

Мы также подписали договор о сотрудничестве. Начнем евроинтеграцию снизу, методом народной дипломатии.

Стране Лукашенко не нужен!

Владимир Шанцев, ucpb.org