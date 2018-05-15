По закону, против права 3 Виктор Шендерович

15.05.2018, 10:42

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Виктор Шендерович

Зачем в России будут наказывать за поддержку санкций.

Когда мне о сообщили о новом законопроекте, я рассмеялся. Как у Шварца: «Молчите, принцесса, вы можете сказать страшные вещи». Наши политики так невинны, что сами на себя указывают пальцем.

Первое, про что все подумали: это законопроект, в результате которого они должны штрафовать и посадить в тюрьму самих себя, потому что именно они осуществили умышленные действия, приведшие к санкциям. Я думаю, все это означает наступающий маразм. «Унтер-офицерская вдова разделась и сечет себя по заднице на наших глазах».

Многие годы они совершают действия, приводящие к санкциям — начиная с Крыма и войны в Донбассе. Все это приводит к изоляции России. Разумеется, они должны быть за это уголовно наказаны. В этом я совершенно солидарен с авторами законопроекта.

По этому законопроекту предполагают посадить в тюрьму любого публициста, например, Владимира Кара-Мурзу — известного журналиста и публициста. Если бы был жив Немцов, они бы и Немцова посадили. В итоге удар будет нанесен по всем нам: человек, который рассказывает о военных преступлениях, воровстве и коррупции, дает информацию для западных компетентных органов. Наказание понесет тот, кто пытается рассказывать о преступлениях, чтобы предотвратить новые и наказать виновных — а не коррупционер или военный преступник.

Формулировка законопроекта размыта вполне сознательно. Именно эта размытость позволяет назвать нормальную публицистическую деятельность уголовным преступлением. Уголовными преступниками по этому законопроекту станут все, кто не боится говорить о воровстве и заказных убийствах. А убийцы, воры и военные преступники будут судить тех, кто будет выступать против них.

Они сейчас дождутся конца чемпионата мира по футболу, и начнется еще большее закручивание гаек. Им ничего не остается, кроме зачистки пространства. Им ничего не остается, кроме полицейских мер.

Я хочу всем нам напомнить: все государственные преступления ХХ века совершались по закону. Нацистские, сталинские преступления были абсолютно законны. То, что закон не имеет никакого отношения к праву, — это уже другой вопрос. Они сейчас готовят законодательную базу для преступлений.

В системе не осталось никаких противовесов: несколько человек решают судьбу многомиллионной страны и ее будущего. Все рычаги в руках этих людей: будет так, как они пожелают. Им никто не может помешать принять преступные законы и начать их реализовывать. В какой-то момент все это навернется на банановой кожуре, система рухнет или все обернется стагнацией — третьего варианта нет.

Виктор Шендерович, «Сноб»