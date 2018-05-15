Названы пять лучших фильмов с Кейт Бланшетт 15.05.2018, 11:00

Актриса снялась в более чем 50 фильмах и была удостоена множества премий.

14 мая австралийская актриса Кейт Бланшетт отпраздновала свой 49-й день рождения, пишет nv.ua.

Бланшетт снялась в более чем 50 фильмах, сыграла более 20 ролей в театре и была удостоена премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и многих других.

В данное время актриса находится в Каннах, где возглавляет жюри 71-го киносмотра.

Елизавета

(Elizabeth, драма, 1998)

В исторической драме Шекхара Капура о королеве Англии Елизавете I Кейт Бланшетт исполнила главную роль. И эта роль помогла тогда еще малоизвестной австралийской актрисе стать ближе к Голливуду. За образ Елизаветы, которая из беззаботной рыжеволосой девочки превращается во властную и мудрую королеву, Бланшетт была впервые номинирована на Оскар, получила награды Золотой глобус и BAFTA.

Скандальный дневник

(Notes on a scandal, драма, 2006)

В драме британского режиссера Ричарда Скандальный дневник Кейт Бланшетт играет школьную учительницу с непростой судьбой Шебу Харт: ее муж намного старше нее, а сын страдает синдромом Дауна. По сюжету Шеба влюбляется в своего 15-летнего ученика и заводит с ним роман. Узнав об этом, влюбленная в Шебу коллега Барбара Коветт начинает шантажировать героиню Бланшетт, чтобы принудить ее к интимной связи.

Картина получила много восторженных отзывов как кинокритиков, так и зрителей.

Меня там нет

(I'm Not There, драма, биография, 2007)

Биографическая драма Тодда Хейнса рассказывает о жизни популярного певца Боба Дилана, которого в разных ипостасях исполняют несколько актеров, среди которых и Кейт Бланшетт. Актрисе достался один из самых интересных отрывков из биографии музыканта: Бланшетт сыграла Боба Дилана 60-х годов, пробующего новый для себя жанр электронной музыки. За свое перевоплощение в андрогина актриса получила награду на Венецианском фестивале.

Загадочная история Бенджамина Баттона

(The Curious Case of Benjamin Button, драма, 2008)

История о необычном человеке Бенджамине Баттоне, который родился с внешностью и здоровьем старика, но с каждым днем становился моложе. Испуганные родители подбросили новорожденного Бенджамина в дом престарелых, где о мальчике заботилась добрая медсестра. Однажды герой знакомится с внучкой одной женщины из дома престарелых и влюбляется в нее. Роль этой девушки сыграла Кейт Бланшетт.

Нежная связь между героями только крепчает, но Дэйзи (Кейт Бланшетт) стареет, а Бенджамин (Брэд Питт) приближается к юности, детству, младенчеству… Настоящее счастье герои ощущают лишь тогда, когда становятся ровесниками и пребывают в 30-летнем возрасте.

Манифесто

(Manifesto, мелодрама, 2015)

В 2014 году немецкий художник и режиссер Джулиан Розефельд предложил Бланшетт принять участие в его новом проекте Манифесто. В полнометражной картине, которая больше похожа на видеоперформанс, чем на привычный фильм с четкой сюжетной линией, актриса воплотила сразу 13 ролей: от бездомной до телеведущей, от учительницы до балерины.