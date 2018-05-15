«Россияне обеспокоены, что их страна становится пугалом» 8 15.05.2018, 11:08

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Гражданам РФ хочется, чтобы их любили на Западе, но они боятся признать свои ошибки.

Россияне признают, что находятся в изоляции, но не готовы идти на уступки Западу. Об этом 14 мая руководитель отдела развития "Левада-центра" Денис Волков заявил в эфире телеканала "Дождь".

По его словам, граждане РФ постепенно привыкли к санкциям, но у них складывается ощущение, что "Россию не любят, а хочется, чтобы любили и уважали". При этом большинство желает наладить отношения с Западом "на своих условиях".

Волков отметил, что россияне в отсутствие прогресса по урегулированию конфликтов с западными странами винят не Кремль, а "другую сторону".

"Но действительно растет обеспокоенность, что страна становится пугалом", – признал социолог.

Он добавил, что россияне "боятся потерять лицо и признать свои ошибки" перед международным сообществом. Также на их восприятие влияет "карикатурное изображение" позиции Запада на российском телевидении.

Волков напомнил, что около 25% жителей страны имеют заграничные паспорта.

"Контактов не так много, но информация тем не менее протекает потихонечку", – заверил он.

Впрочем, граждане РФ, которые более доброжелательно настроены по отношению к западным странам, в общественном поле представлены лишь маргинальными политиками, уточнил социолог. В качестве примера он привел телеведущую, экс-кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, которая "поднимала эту тему", но не была услышана из-за отторжения со стороны большинства населения.

Согласно опросу "Левада-центра" от 20–24 апреля, 54% опрошенных россиян считают, что их стране нужно укреплять связи с Западом. 56% респондентов признают, что РФ сейчас находится в международной изоляции.