«Мать 328» из Лиды: Ксендз благословил на голодовку 1 15.05.2018, 11:12

Людмила Лапко

Фото: «Радыё Свабода»

Людмила Лапко голодает шестой день.

В Лидском райисполкоме ее обращение и расписку о добровольной голодовке не приняли, спросили, обращалась ли она лично к правителю, передает «Радыё Свабода». 10 мая Людмила Лапко направила просьбу о личном приеме в администрацию Лукашенко и заявляет, что, пока не придет ответ, голодовку не прекратит.

«Чувствую запах ацетона изо рта»

На время голодовки Людмила Лапко переехала из своей квартиры в многоэтажке в дом матери в частном секторе - говорит, что здесь, на земле, в родительском доме, ей и морально, и физически легче.

«Мать мне помогает морально, сама сидит на хлебе и воде, говорит, что еда не лезет. Муж каждый день приезжает, по нескольку раз звонит: "Ты как?" Постоянно наведывается подруга, которая работает на "скорой", меряет давление, обследует меня.

Но я уже чувствую запах ацетона изо рта. Мне легче, я в отпуске. А мать второго парня, который тоже сидит за наркотики, Елена Николаюк, работает. В понедельник она ехала на работу в автобусе, почувствовала слабость, попросила, чтобы уступили место», - рассказала Людмила Лапко.

Сразу после капельницы - в изолятор

19-летнего Евгения Лапко задержали 16 апреля 2015 года в общежитии Гродненского электротехнического колледжа. В тот день около 12 часов матери позвонила воспитательница студенческого общежития и сказала, что сын находится в неадекватном состоянии под наркотиками. Людмила сразу же поехала в Гродно.

«Сначала моего сына и еще одного парня, тоже Евгения, соседа по комнате, забрали в больницу. Сразу сказали, что ситуация сложная - в комнате при обыске нашли наркотик, спайс. «Поэтому ищите хорошего адвоката», - посоветовали мне. В больнице парням поставили капельницы, и буквально через два часа отвезли в изолятор временного содержания».

Хотя врач сказал, что и капельницы по времени должны быть длиннее, и как минимум 8 часов после процедуры ребята должны были наблюдаться в больнице.

«В неустановленном месте, в неустановленное время, у неустановленной личности...»

Следствие длилось 4 месяца. Людмила Лапко считает, что в материалах дела много нестыковок, абсолютно - «неустановленное место, неустановленное время, неустановленная личность».

«Оперативный работник сказал, что он с высоты своего опыта чувствует, что у ребят был умысел на сбыт (а самому этому оперативному работнику 23 года, который там опыт!) Он нарисовал какую-то параболу и сказал, что с того количества вещества, что нашли в общежитии, можно было изготовить 200 доз и заработать 10 тысяч долларов.

Когда мы пригласили эксперта, она это опровергла - всего лишь 0,094 грамма реагента было найдено у двух человек. Мой ребенок сидит за 0,047 грамма реагента! Также в суде слушали дознавателя, который присутствовал при задержании и проходил свидетелем по делу. И еще: анализы показали, что в моче парней и в тайнике в общежитии комнаты, под лампой, были различные вещества, к тому же в тайнике были другие отпечатки пальцев», - возмущается Людмила.

Она приводит много примеров, долго рассказывает, что ее смущает в деле сына, как уже после приговора она обращалась к «депутатам», писала жалобы во все судебные инстанции, дошла до Верховного суда. Когда Людмиле приводят статистику, что курить спайсы стали значительно меньше после декрета № 6, она в эти цифры не верит.

«Они не победили наркотики, просто люди научились эти спайсы разводить, и от них не умирают», - считает мать.

11 лет лишения свободы за 0,047 грамма спайса

Перед объявлением приговора судья Янковский подходил, успокаивал, мол, не волнуйтесь, все будет хорошо. Говорил, мол, что «юноши молодые, не будем портить им жизнь». Ну, мы уже настроились на условный приговор, что детей отпустят. А тут прозвучало: 11 лет. Мы просто были в шоке!

Людмила Лапко рассказала, что ее Евгений с 6 лет серьезно занимался футболом, она регулярно возила сына Гродно на тренировки, поэтому он и поступил в колледж, чтобы играть за футбольный клуб «Белкард». А еще он мечтал служить в воздушно-десантных войсках. Мать никогда раньше не замечала, что сын употребляет спайсы.

«В ходе встречи Женя признался, что курил спайсы пять раз. Я была в шоке и сказала ему: «Сын, ты попробовал первый раз и не остановился - курил целых пять раз! И тебя Господь сильно встряхнул и сказал: «Посиди, подумай». Я ему тоже говорила: «Посадили люди - выпустит Бог».

Евгений боялся больше всего, что дадут условный срок и из-за судимость не возьмут в армию. Людмила не считает сына невиновным:

«Да, он употреблял наркотики. Но ведь он не распространял! Да, он сам добровольно протянул руки навстречу греха. Но он не продавал.

Приговор неадекватный. Найдите тех, кто моему ребенку продал наркотик! В Гродно тогда еще этих наркотиков и не было, ребята ездили в Минск. А сейчас наркотики очень подешевели, и их можно купить повсюду, во всех райцентрах. Эта дрянь, эта зараза вошла в Беларусь! Я уже даже не так переживаю за сына - посадили, ну что, он сидит. Я переживаю за внуков, за чужих детей!

Неужели нельзя найти тех, кто завозит эти большие дозы, кто продает, делает закладки?» - задает риторический вопрос Людмила Лапко.

Ксендз благословил на голодовку

Отбывает наказание Евгений Лапко в Ивацевической колонии № 22, в «Волчьих норах», а его друг Евгений Николаюк - в Могилеве. Людмила Лапко не один раз выступала в школах, рассказывала подросткам про драматическую судьбу своего сына, предупреждала детей: «Остановитесь! Не рвите матери сердце».

Людмила Лапко - человек глубоко верующий, постоянно держит строгие посты, поэтому организм привык. Последний пост держала 47 дней - на хлебе и воде. Но сейчас пьет только воду. Рассказала, что Лидский ксендз Юзеф ее благословил на голодовку, сказал, греха в этом нет.

«Ты мать, ты своего сына должна защищать», - сказал мне отец.

Дети в тюрьмах знают про нашу голодовку. Сын недавно звонил, когда другие женщины начали голодать, сказал, что очень тронут, потрясен. Я ему призналась, что хочу тоже присоединиться.

В понедельник мне позвонила Лариса Жигарь и сообщила, что они с Натальей Горбач объявили о выходе из голодовки. Я их не осуждаю. Одной надо ехать к сыну на свидание, вторая очень плохо себя чувствует, у нее уже губы белые. Я готова голодать одна до конца - до ответа из администрации Лукашенко», - заверила Людмила Лапко.

15 мая Людмила Лапко поедет в Ивацевичи, повезет передачу сыну в тюрьму. Сама за руль остерегается садится, поедет с племянником.