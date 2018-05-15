Скульптор Геник Лойко не взял деньги за памятник Тадеушу Костюшко 15.05.2018, 11:26

Геник Лойко

Фото: «Радыё Свабода»

Деньги на памятник национальному герою белорусы собрали сами.

«Я не могу сказать, что совсем ни копейки, - смеется скульптор Геник Лойко, автор памятника Тадеушу Костюшко, который установили 12 мая возле Косово, пишет nn.by.

- Мне платили командировочные. Да и когда мы ехали с Глебом Лободенко в путешествие, копейка на меня посыпалась неожиданно. Люди привозили еще деньги на памятник, а Глеб Лободенко ответил, что уже не нужно, памятник стоит. И тогда эти деньги передали мне. Так что сказать, что не получил вообще ни копейки, я не могу, - рассказал Геник Лойко.

Скульптор признался, что идея отказаться от платы за работу пришла к нему неожиданно ночью.

Напомним, первый памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси установили 12 мая в Меречевщине возле Косово в Ивацевичском районе, возле музея национального героя Польши и США. Деньги на памятник белорусы собрали через краудфандинг.