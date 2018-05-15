В Бресте готовятся к «Маршу против свинца» 15.05.2018, 11:55

Фото: Ирина ШАТИЛО / b-g.by

Организаторы хотят провести людей по центральным улицам города.

Четыре жителя Бреста и района 14 мая подали в Брестский горисполком заявление с просьбой разрешить проведение в городе демонстрации и митинга под общим названием «Марш против свинца», сообщает сайт «Брестская Газета».

Организаторы хотят провести демонстрантов от перекрестка бульвара Космонавтов и проспекта Машерова по бульвару Космонавтов, далее по улице Гоголя, улице Советской до пешеходной площадки рядом с кинотеатром «Беларусь», где предполагается провести митинг.

Напомним, 29 апреля в парке-воинов интернационалистов прошел разрешенный властями митинг «Брестчанки против свинца». Участие в нем приняли порядка 2 000 человек. Добились проведения мероприятия четыре жительницы Бреста и района.

Аналогичное заявление 15 марта подавали в горисполком активисты-мужчины, однако местные власти им отказали.

Как сообщалось ранее, начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ. Менее чем за два месяца было собрано почти 38 тысяч подписей жителей Бреста и района, которые были переданы вместе с обращением в aдминистрации Лукашенко. Однако правительственная комиссия, созданная после этого обращения, нарушений не нашла.

В конце января ОО «Экодом» и несколько представителей инициативной группы обратились в суд Московского района Бреста с исковым заявлением о полном приостановлении хоздеятельности ООО «АйПауэр». В иске они заявляли, что, по их мнению, строительство завода ведется с нарушениями и его приостановка нужна для восстановления законности. Суд в удовлетворении иска отказал.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье выходят на площадь Ленина в Бресте покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. Некоторых из них за это привлекли к административной ответственности, других вызывали в милицию для дачи пояснений и профилактической беседы о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях.