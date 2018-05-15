«В шесть раз поднять цены — кто выдержит?» 15.05.2018, 11:58

Власти бояться социального взрыва из-за подорожания услуг ЖКХ.

Белорусы сейчас возмещают около 85% затрат на потребляемую электроэнергию, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на форуме «Атомэкспо» в Сочи, передает БелТА. По его словам, власти планируют в течение двух лет выйти на полное возмещение затрат на эту услугу.

За тепловую энергию население возмещает 16,8% затрат, уточнил заместитель премьер-министра. При этом задача выйти на 100%, по его словам, сейчас очень рискованна. «В шесть раз поднять цены — кто выдержит? Даже состоятельные или люди со средним достатком не могут. Мы такую задачу не можем ставить в ближайшее время», — пояснил вице-премьер.

Напомним, в начале января Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы.

Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100% оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии, заявил ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Кроме того, 100% услуг ЖКХ с 1 января 2019 года будут оплачивать граждане, признанные по декрету №1 «тунеядцами». Решения будут выносить специальные комиссии, обжаловать вердикт которых нельзя.