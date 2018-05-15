СБУ раскрыла российскую пропагандистскую сеть в Украине 6 15.05.2018, 12:10

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Задержан пропагандист из «РИА Новости».

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли подрывную деятельность целой сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Об этом говорится на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что соответствующие издания использовались страной-агрессором — Россией — в рамках гибридной информационной войны против Украины.

В ведомстве пообещали в ближайшее время раскрыть подробности дела, по которому в настоящее время проходят активные следственные мероприятия.

В свою очередь УНИАН сообщает, что в Киеве сотрудники СБУ проводят обыски в офисе «РИА Новости Украина». Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила факт обысков, сообщив, что в настоящее время решается вопрос о задержании руководителя агентства.

«Подтверждаю, что обыски действительно проводятся в офисе «РИА Новости Украина", решается вопрос о задержании его руководителя», — говорится в ее Facebook.

Ранее утром в украинской столице задержали сотрудника данного информагентства Кирилла Вышинского.