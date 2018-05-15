Синоптики: Завтра будет до +26 градусов 15.05.2018, 12:18

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 16 мая.

Завтра будет облачно с прояснениями, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем ожидается 20-26 градусов тепла, по юго-западу страны - плюс 17 - плюс 19.