Жительница Бреста: Митинги продолжатся 4 15.05.2018, 12:29

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Протестующие борются с геноцидом белорусского народа.

Об этом пресс-службе Белорусского Национального Конгресса заявила Екатерина Черная — один из организаторов митинга, прошедшего 29 апреля в городе над Бугом. Тогда в акции протеста приняли участие более 2 тысяч брестчан.

— Почему жители города выступают против строительства аккумуляторного завода?

— Потому что оно проходит с вопиющими нарушениями законодательства. На заводе планируется литейное производство мощностью более 13000 тонн свинца в год, которое само по себе является очень и очень вредным для нашего здоровья и для окружающей среды. Проектную документацию на него разработала организация, не имеющая соответствующей лицензии.

Вопреки требованиям законодательства о свободных экономических зонах, организуется производство, переработка и хранение оксида свинца, чрезвычайно опасного вещества, по степени воздействия на организм человека оно стоит в одной группе с ураном, стронцием, цезием. В проектной документации все расчеты по воздействию на окружающую среду, выполнены на основании подложных, недостоверных исходных данных.

Во время работы комиссии, созданной премьер-министром, было установлено, что место для строительства аккумуляторного завода было выбрано непосредственно инвестором, в то время как законодательство требует, чтобы это было обосновано необходимыми расчетами.

Свинец — это одно из опасных веществ по причинению вреда здоровью человека, а оксид свинца по своей опасности воздействия на организм человека, относится к чрезвычайно опасным веществам. Давно доказано и является аксиомой: свинец, а особенно оксид свинца, накапливаясь в организме, воздействует на умственное развитие наших с вами детей, на развитие плода у беременных, способствует интенсивному развитию онкологических заболеваний. Эту опасность понимает весь мир, о ней написано в нашем законодательстве по здравоохранению. А наши чиновники никак не могут понять и оценить весь масштаб происходящего, масштаб катастрофы, которую они уготовили всем нам.

— Акция «Брестчанки протв свинца», одним из организаторов которой вы были, стала самой массовой со времен прошлогодних протестов. Почему?

— Действительно, на митинг пришло очень много людей при том, что на его подготовку у нас было всего четыре дня. Как выяснилось позже, многие из тех, кто готов был прийти, не знали об акции. Проблема строительства завода очень сильно волнует брестчан, все об этом говорят — во дворах, в магазинах, в парикмахерских, в детских садах.

На митинге были настоящие, искренние эмоции. Люди приходили с детьми, семьями, сами рисовали все плакаты. Завод строится всего в четырех километрах от Бреста, и жителей города сильнее всего возмутил тот факт, что с ними никто не советовался, у них никто ничего не спрашивал.

Протесты против строительства аккумуляторного завода продолжатся. Очень многие хотят высказаться, а во время прошедшего 29 апреля митинга такая возможность была не у всех. Некоторые считают, что строительство будет завершено, кто-то надеется, что власти к нам прислушаются, а многие говорят, что готовы на все, лишь бы этого завода не было. Об этом пишут в наших группах в соцсетях, об этом говорят во время встреч.

Думаю, на следующем митинге людей будет еще больше. Заявка на его проведение уже подана в горисполком.

— Кроме этого, брестчане выходят на центральную площадь каждую неделю…

— Да, мы собираемся каждое воскресенье в 12.00 и кормим голубей. Такой протест против строительства завода продолжается уже четыре месяца. Власти пытаются сорвать эти встречи, организовывают какие-то свои мероприятия. Например, 13 мая на площади устроили парад, за неделю до этого — детский праздник с аниматорами. Но тем не менее, люди собираются постоянно в разных местах площади.

— Вы упомянули о противодействии властей. Известно, что некоторых лидеров протестов оштрафовали, кого-то выгнали с работы. Что вы посоветуете жителям города, которые столкнулись с такой ситуацией.

— Самое главное — не молчать, рассказывать о всех фактах давления со стороны властей, на работе или учебе. Мы будем поддерживать всех, кто борется против строительства завода, распространять информацию, помогать с оплатой штрафов. Такое уже происходит. Деньги на выплату астрономических штрафов, полученных нашими активистами, собрали обычные жители города, простые брестчане. Это настоящая солидарность и поддержка.

— С проблемами, похожими на вашу, сталкиваются во многих населенных пунктах Беларуси — в Светлогорске, Минске, Волковысске. Как остановить незаконные стройки и не допустить появления вредных производств в стране?

— Подрядчиком строительста завода в Бресте выступает китайская компания. Похожая ситуация и в Светлогорске. Это беда всей Беларуси. Появляются китайские деньги, китайские инвесторы — будет вредное проиводство. Многие провинции Китая — на грани экологической катастрофы, люди ходят по улицам в масках, дышать нечем. Подобные заводы там сейчас закрывают. Их переносят в страны третьего мира. И в Беларусь. Этим хламом будут загрязнять нашу почву, реки, воздух. Это называется геноцид. Я считаю, что идет целенаправленное уничтожение нашего народа. Против этого мы и боремся.

Мы готовы к сотрудничеству с активистами, которые сталкиваются с подобными проблемами в других уголках страны. Давайте объединяться, собирать факты о вредных производствах, нарушениях законов, обмениваться опытом, подключать ученых, специалистов и бороться вместе. Если мы не будем этого делать, то потеряем Беларусь — и людей, и природу.