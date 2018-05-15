Алексей Шевченко: У Словакии в заключительной игре нет соперника 5 15.05.2018, 12:38

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Об особенностях национальной подготовки сборной Беларуси к заключительному матчу на ЧМ по хоккею.

Российский журналист Алексей Шевченко поделился информацией из стана сборной Беларуси по хоккею, которая сегодня сыграет последний матч на ЧМ в Дании, пишет "Спорт-Экспресс":

- Кстати, про наших соседей. Там после вылета никаких драк не было, никто разборок не устраивал, но были и курьезные моменты. Так, капитан команды Александр Павлович запретил включать музыку в раздевалке.

"У нас траур", — объяснил он. А еще наши соперники удивляют все остальные команды тем, что посещают зал штанги. Тренер так решил. И ладно бы белорусские хоккеисты заходили туда на разминку. Нет, они поднимают тяжелые веса, их заставляют прыгать. Так что с победой команду Словакии в заключительной игре. У них нет соперника, - говорит Шевченко.