Литовский министр: Потребность в работниках из-за границы огромна 5 15.05.2018, 12:52

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Литва ставит целью добиться средней зарплаты по стране в 1200 евро.

Цель Литвы - к 2020 году добиться повышения средней зарплаты до 1200 евро "на руки".

Об этом заявил новый министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис, передает Delfi.lt.

"Представители общины литовцев Великобритании сказали, что они вернулись бы в Литву, если бы зарплаты здесь были 1500 евро. Жители Юрбаркас на встрече со мной сказали, что от эмиграции отказались бы, если бы зарплаты были 2000 евро. Думаю, реальный вариант - какая сумма между двумя указанными. Это непростая задача, но инвестиции приходят и в небольшие города, не только в большие. Спрос на работников будет расти, а с ним и зарплаты ", - сказал Сурплис.

По его словам, Литве не хватает тех, кто создавал продукцию, дает высокий ВВП. Иногда достаточно одного или нескольких инициативных работников в местных мэриях, чтобы регион стал меняться, считает министр.

"Мэр одного района рассказал мне, что нанимал человека, который работал с инвестициями, и училась за рубежом. Этому человеку платили 2000 евро. Таких людей можно найти. Я пошутил, что после окончания политической карьеры поеду работать в какой-нибудь район", - сказал Сурплис.

С другой стороны, когда не хватает людей, все чаще говорят о привлечении работников из третьих стран, отметил он.

"Потребность в работниках из третьих стран огромна. Нам не хватает даже собирателей грибов и ягод. В первую очередь внимание направлено на страны, жителям которых не нужны визы. Это Украина и Грузия", - сказал министр.

В правительстве Литвы создана рабочая группа, которая пытается создать условия для того, чтобы талантливые работники могли приехать в страну как можно скорее.